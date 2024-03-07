國防部巴士赴立法院出車禍　一眾將官卡路上等接駁車

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（7日）邀請國防部長邱國正業務報告並備質詢，卻發生意外插曲，國防部將官搭乘的巴士從大直出發，前往立院途中卻發生車禍，導致9點召開的委員會仍有部分官員未到場，留在路邊等接駁車。

9點會議開始之後，召委王定宇突然做會議宣告，「今天早上國防部車輛有些狀況。現在派另一台車去接駁，10分鐘內就會到，且今日有軍談，邱國正已經出示假單，12點後必須出席軍談，按照往例本會予以准假，12點後改由副部長代理。」得到出席委員同意後，由邱國正先上台進行業務報告。

因國軍巴士出狀況，同批車輛中，僅腳受傷、另行搭車的國防部訓練室次長張俊志提早到。

民進黨立委林楚茵質詢時也表示，有媒體點出，這麼多國軍將領在同一輛巴士上，之後有沒有團滅的危險？

邱國正坦言，國防部也很想分批，但分批後有一個問題，幾個人一輛車，交通流量會如何？多方考量是好意，也感激、以後會斟酌，看什麼場合哪些人沒必要來就不用了，來了一定有其功能，分批來是可以考量的。

王定宇也表示，叫他不要來會非常忐忑，但這是一個問題，也許折衷分成兩輛巴士，單一輛的話，各位都是重要軍事將領，若只剩下腳受傷的將領存活，問題也很大，安全問題時刻需要注意。