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台南「超派炸雞」收了！1月才被檢舉是路霸　網友酸：超快

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▲網友在臉書po文指台南市東區超派雞排林森店收了，整個店面招牌看板被拆一空。（圖／翻攝自臉書）

記者林東良／台南報導

台南市東區林森路上「超派炸雞」因招牌建物佔據半個人行道以上的寬度，再扣除機車停車位，行人可走的路面寬度窄得可憐，1月底被網友點名是「大路霸」，市府工務局發文要求業者拆除改善逾期開罰並強制拆除，沒想到3月6日被網友發現竟已「收了」。

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▲台南市東區超派雞排林森店，被網友檢舉「超級路霸」，炸雞店的招牌建物竟佔據半個人行道以上的寬度。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

有網友在1月下旬在網路社群PO文並附一段影片，點名違規業者就是超派雞排，網友還反諷虧說：「日前來到長榮中學的周圍，看到人行道有一半的空間被店家占用，原本想找店家反映這件事能不能改善，但看到是超派炸雞還是直接放棄比較快，長榮中學的各位經過這邊覺得狗都鑽不進去的話，你們還是低調經過就好，不然被超派鐵拳教訓只能說你們活該！」

原PO還酸，「超哥只是佔用了一點位子而已，他的店怎麼可能霸佔公共空間？不要打著給學生更好的步行環境的名號，抨擊台灣的餐飲業，大家都是華人，人行道被占用的話，你們就摸摸鼻子走掉就好，旁邊還有一個『右道封閉』的告示牌，算是滿貼心的告訴我們面對超哥，做人剛好就好。」

當時，台南市警一分局指出，經查該設施為固定物，該案一分局交通組已於1月3日以1999系統函轉工務局辦理。台南市工務局指出，工務局日前透過1999系統接獲警方通報，馬上進行簽辦，預計1月25日正式函文給業者，要求10天內自行拆除改善，2月5日工務局會派員前往現勘，如業者仍未拆除，將立即依法開單告發開罰3萬元，並得以連續開罰，業者如未自拆，工務局將進行強制拆除。

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沒想到有網友在臉書PO文指出「超派雞排林森店也沒了」，並附出1張整個店面招牌看板被拆一空的照片，此文一出也引起眾多網友熱議。網友紛紛指出，「被檢舉違建為了平息爭議直接拆掉…」、「它的雞排賣120我在想那個台南人願意吃高價雞排？」「超派，跟某老大飲料店差不多，收加盟費就夠了」、「剛開幕的時候還排隊，但很快就不行了」、「3/3經過還在的」、「記得上個月剛盤掉而已，結果一個月就倒了」、「 快閃店」、「在台南派不起來」、「開不到一個月就歇業，開不到半年就停業夠派」、「昨天經過還在，拆真快」、「違建被開單」、「真的是占用人行道~倒掉剛好」；網友對該店這麼快就收了，雖感訝異，但多沒感到惋惜。

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