政院今拍板微罪免記點不檢舉　工會：計程車生存稍鬆一口氣

▲台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院今天(7日)將通過《道路交通管理處罰條例》等草案，交通違規最高罰鍰1200元以下的微罪免記點、不開放檢舉，及逕行舉發(科技執法、民眾檢舉)等違規也不記點，但仍要罰款，另民眾自費參加講習扣抵記點，從1年扣抵2點增為4點。計程車駕駛工會表示，不適法規適當調整，讓計程車司機的生存稍鬆一口氣。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，對基層計程車司機而言，每天日常營業行為有3個臨停狀況，是影響生計很大的問題，第一個是路口10公尺臨停，第二則是併排臨時停車，第三則是公車站10公尺內臨停，而這三種臨停都不是計程車司機個人主動違規的行為，而是營業行為配合乘客方便上下車。

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根據規定，若1年內駕駛人記點滿12點，將吊扣駕照2個月，若2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照。李威爾指出，針對行政院今天公布微罪不記點，對計程車司機來說，鬆很大一口氣，半年來這三類臨停，讓每個司機面臨被檢舉、罰款、記點等很大壓力，司機賴以為生的就是駕照和車輛。

李威爾坦言，這次微罪不記點調整，包括路口、公車站、併排等臨停暫緩記點，對司機來說鬆了一口氣，也感謝不適法規的適當調整，讓計程車司機在生存道路上稍微鬆一口氣；違規不是合理的，也不是對的，但任何法令制定都要考慮每一個行業。