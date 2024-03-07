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大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩會／重頭戲！王毅重返外長記者會今登場　聚焦中美、台灣問題

▲▼ 2019年大陸全國兩會，大陸國務委員兼外交部長王毅,兩會,外長記者會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2019年大陸全國兩會，時任大陸國務委員兼外交部長王毅出席實體記者會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸全國兩會明7日重頭戲是外交部長中外記者會，由中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席，主題是「中國外交政策和對外關係」。外界極為關注，今年是美國超級大選年，牽動中美未來局勢，拜登與川普的角逐，中國大陸會更傾向哪一方？相較川普上一任激烈的「反華」政策，大陸官方至少沒有表態拜登政府也是敵對勢力，不管最終誰勝選，對北京來說都要有所應對。

中國大陸前外交部長秦剛下台後，原本外界觀望今年兩會是否再次宣布新外長人選，最終由中共中央政治局委員、外交部長王毅今天上午10點親自出席主持記者會，就「中國外交政策和對外關係」回答中外記者相關問題。

回顧2019年王毅擔任時任大陸國務委員兼外交部長，最經典一幕就是被港媒追問，「要拿下台灣幾個邦交國？」當時王毅仰天大笑三聲，沒有多做回應。

如今時隔五年，因秦剛事件，王毅回鍋擔任外交部長，對比現今國際時空背景有很大轉變。在經歷疫情衝擊、中美關係起伏不定、俄烏與以巴爆發衝突和台灣問題等局勢，中國大陸今年的國際外交政策也備受關注。

▲▼拜登,川普。（圖／路透）

▲在北京眼裡拜登、川普各有「反華」政策，不好應付。（圖／路透）

北京怎看拜登與川普對決？

今年11月5號是美國超級大選，拜登與川普再一次對決，依照先前執政風格，不管是誰當選「反華」政策不會有太大改變，面對下一個未知4年的中美關係，北京怎麼看呢？

政治大學東亞所教授兼國際關係研究中心副主任黃瓊萩指出，假設川普又勝選，這次執政的時空背景與上次不一樣。疫情後的美國，經濟狀況不是很好，民眾對於政府非常不滿，對於川普來說正好可以利用經濟問題打「民粹牌」，第二個挑塑造一個外來的強大威脅，依然是中國大陸。

根據上述「反華」策略這次依然奏效？黃瓊萩說，「我覺得這是要打一個大問號，我相信北京也是。」川普就算贏得選舉，又是製造跟過去一樣反效果，盟友歐洲會不滿，將影響拜登上台之後持續經營「圍堵政策」。

黃瓊萩也說，拜登政府上台後，至少目前為止，中國大陸沒有明確的說過，「華府是他的敵人或者敵對勢力。因此川普假設上台，不是只是對中國大陸來說是一個很大的挑戰，它對全世界都是。

美大選後勢必再調整「美中關係」

黃瓊萩舉指出，中國大陸內部學界聲音一致，不管是拜登或川普的，中國應該要有所準備，但並非採取對抗的姿態。
她舉例北京大學國際關係學院賈慶國教授看法，認為川普有當選概率，對於中美關係未來發展不是很樂觀，但假設是川普執政，美國內部理性派也強烈建議，北京要嘗試跟美國內部的理性派持續的交往。

另外，中美對「競爭」理解不一樣，美國認為的競爭是現實主義式的國際關係和聯合遊戲，中國對競爭理解是保留合作空間和彈性。

中美「競爭」認知不同情況之下，黃瓊萩也觀察，北京對於中美關係還沒有一個全然確定的方案，隨著美國大選逼近，內部雜音多，大多依然是爭論如何去做準備。因為中國面對中美關係的變化，很少採取主動式預防，多半都是被動的，等到事情發生，就事件本身做評估。

▲▼ 2019年大陸全國兩會，大陸國務委員兼外交部長王毅,兩會,外長記者會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2019年陸全國兩會，王毅曾被問及要拿下台灣幾個邦交國，當時只大笑三聲未做回應。（圖／記者任以芳攝）

對台議題、烏俄與以巴衝突

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇指出，「中國大陸對賴清德很難有信任感，兩岸關係之後怎麼走下去，確實是嚴峻的挑戰，中共不會貿然使用武力，預料會更加壓縮台灣參與國際空間。

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢指出，「涉台議題會放在美中的架構底下去談。」

王信賢也提醒台灣政府要非常注意，「台灣的國際戰略的制度空間，實際上是被壓縮。」中國大陸正在用許多事務性問題推進戰略性目標，對台來說就是「溫水煮青蛙」，很多時候我們反而是戰略被動，但是中國大陸在做戰略主動的事情。

今年大陸全國兩會比起去年又多了「以巴衝突」，黃瓊萩指出，「不可能公開的持以色列，因為不符合國家利益。」北京依然不會表態，只是不斷強調和平手段。

黃瓊萩推測王毅今天在外長記者會，對於戰爭的態度，依舊是和平共處為原則，該立場在今年政府工作報告也有提及，「包括去年兩會的記者會也有提到和平共處五原則，一向都是中共拿來處理對外關係，非常重要的原則。」

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