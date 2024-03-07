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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／王毅喊「一中原則」國際全家福　縱容台獨就是挑戰中國主權

▲▼ 王毅,2024兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅主持今日的外長記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會召開期間，外交部長王毅今（7）早舉行記者會。針對台海議題，王毅表示，相信大家遲早會看到，一張國際社會遵守「一中原則」的全家福，陸方會繼續以最大的誠意爭取和平統一，誰想搞台獨就必將遭到歷史的清算。

▲▼ 王毅 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 王毅進場後和媒體打招呼。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年外長記者會一樣在梅地亞媒體中心舉辦，王毅今天上午10點親自出席主持，且為「面對面」問答交流，就「中國外交政策和對外關係」回答中外記者問題。

王毅表示，台灣2024大選是中國的地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢；選舉結束之後，180多個國家和國際組織，重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家的主權，這充分說明一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。

王毅指出，如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國的主權；如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政，「我相信大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的全家福，這只是個時間問題。」

「台獨分裂行徑是台海和平穩定的最大的破壞性因素」，王毅指出，要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明反對台獨，堅持一個中國原則。

王毅強調，「我們的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一，我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史的清算；國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身、自食苦果。」

王毅最後說，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離，所有炎黃子孫、所有龍的傳人都應當秉持民族大義，共同反對台獨、支持和平統一。

回顧2023年的外長記者會，當時剛上任的秦剛意氣風發，罕見在現場拿出中華人民共和國的憲法，並強調「台灣是中國一部分。」他還嚴詞警告美國和台獨勢力，台灣分裂與台海平穩定「水火不容」，台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」。

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