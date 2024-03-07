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婦腦中風只能眨眼溝通　花蓮慈院中西醫合療...她能說話腳可動

▲花蓮慈院林欣榮院長5左二）安排梁女士（中）進行中西醫合療計畫，並為梁女士加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長5左二）安排梁女士（中）進行中西醫合療計畫，並為梁女士加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

67歲梁女士4年前因腦動脈瘤破裂導致出血性中風，經過搶救幸運救回一命，但是雙手雙腳無力，只能透過眨眼與先生溝通，在親友的介紹下，去年11月底遠從高雄前來花蓮慈濟醫院向院長林欣榮與中醫副院長何宗融求醫，經過一個月多的中西合療，梁女士不僅雙手能動、比讚，甚至還可以開口說話。

「3年前的凌晨，太太突然叫醒我，說她頭很痛，沒想到正要帶她出門就醫，她就倒下了。」回想起當時緊急狀況，陳先生仍心有餘悸，他說，太太當下已沒有心跳，立刻幫她做CPR，直到救護車抵達送醫急救，確診為腦動脈瘤破裂導致出血性中風，太太也因此四肢無力，但他從沒有放棄治療的希望，積極帶著太太做復健，甚至在家中添購幾套復健器材，然而成效有限，得知花蓮慈院的中西醫治療腦中風很有口碑，就帶著太太前來就醫。

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▲花蓮慈院林欣榮院長5左二）安排梁女士（中）進行中西醫合療計畫，並為梁女士加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼何宗融副院長以中藥「通腦方」治療之外，同時透過每週密集的針灸來為梁女士通經活絡、醒腦開竅。

經詳細檢查後，由林欣榮院長安排梁女士進行中西醫合療計畫，不僅接受內生性幹細胞治療，也由中醫部何宗融副院長以針灸輔以中藥治療，復健部團隊著手規劃相關復健課程。

▲花蓮慈院林欣榮院長5左二）安排梁女士（中）進行中西醫合療計畫，並為梁女士加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中醫除了以中藥「通腦方」治療，同時透過每週密集的針灸來為梁女士通經活絡、醒腦開竅。何宗融副院長表示，在病人意識不清的情況下，最需要的是透過中藥醒腦開竅，而梁小姐因為長時間臥床使經絡堵塞正氣不足，得透過針灸來活化經絡、補益正氣，幫助她身體恢復起來，盡早回到正常生活。

▲花蓮慈院林欣榮院長5左二）安排梁女士（中）進行中西醫合療計畫，並為梁女士加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

梁女士（左）的丈夫陳先生（右）高興表示，太太現在能看電視，做出舉手、看電視、小幅度的抬腳、盤腿，很感恩花蓮慈院的專業團隊。

短短一個月，梁女士從四肢無力、只能用眨眼溝通，到已經可以做出舉手、看電視、小幅度的抬腳、盤腿等等動作，最讓陳先生驚喜的是太太可以開口清楚表達自己的意思，講出簡單的字句。

這樣明顯的進步，讓梁女士的丈夫陳先生高興表示，太太現在能看電視，還能靠自己的力量小幅度移動雙腳位置，而且手也穩定很多，不像過去有嚴重的抖動，真的開心也很感恩花蓮慈院的專業團隊。

看著太太一天比一天還要進步，陳先生開心說，太太能復元到現在這樣，他已經很滿意了，目前最大的希望就是太太恢復到生活能自理，他也相信持續治療，太太會恢復的更好。

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