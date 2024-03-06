士檢開鍘註銷19外逃要犯護照　狼醫下藥硬上少女10次遭鎖定

▲士林地檢署公布19名外逃人犯主動發函外交部領事事務局廢止並註銷其等護照。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署貫徹最高檢察署就判決確定案件，外逃人犯註銷護照精進作為，全面徹查出詐欺、連續販毒、強制性交等，嚴重危害社會治安的重大刑案，且鎖定19名重大刑案外逃人犯，主動發函外交部領事事務局廢止並註銷護照，其犯行也曝光。

▼註銷護照名單如下。（圖／記者黃宥寧製）

其中被告曾文壇從2005年8月中旬，利用其為少女治療脊椎機會，替少女注射「樂舒肌力注射液」，使其全身無力，出聲困難後，趴俯於身上，並以手抬扶腰際，以利少女臀部上翹侵犯得逞，且以此方式連續10次強制性交得逞；最高法院，依故意對少年犯以藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年確定。

▲19名嫌犯嚴重危害社會治安。（圖／記者黃宥寧製）

士林地檢署表示，依最高檢察署「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議決議，為避免人犯在境外繼續享受犯罪不法所得或從事犯罪行為，依程序正義與比例原則，經審查後，發函通知廢止並註銷該等護照，此次所列舉19人，幾乎犯5年以上有期徒刑之罪，除加入詐欺集團侵害被害人財產法益，還有連續販賣毒品危及國人身心健康、強制性交致被害人身心受創等嚴重危害社會治安之重大刑案。

▲因強制性交罪遭判刑的曾文壇、陳嘉漢、曾泳銓長相曝光。（圖／翻攝自通緝系統)

註銷護照名單如下：

1、 陳鈺婷，詐欺案判處有期徒刑1年3月確定，被告加入詐欺集團擔任提領取簿手，侵害被害人財產法益，並製造金流斷點，使詐欺所得來源及去向難以追查，嚴重影響社會秩序。

2、 莊噓龍，連續販毒等罪判處有期徒刑15年確定，販毒行為危及國民身心健康，出境未歸，逃亡多年。

3、 陳嘉漢，強制性交罪判處有期徒刑9年確定，被告性侵被害人，使被害人身心受創，危害社會治安重大。

4、 吳嘉誠，貪汙罪判處有期徒刑10年2月確定，違背職務收受賄款共計新臺幣8萬元，侵害國家法益。

5、 曾文壇，故意對少年犯以藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年確定，被告對於未滿16歲少女注射藥劑後強制性交得逞合計10次，致被害人身心受創，危害社會治安重大。

6、 廖健豐，毒品案判處有期徒刑7年6月確定，被告為販毒價差而大量購入毒品，出境未歸，逃亡多年。

7、 邱柏維，詐欺案判處有期徒刑5年確定，被告與他人共組詐欺集團，致多名被害人遭騙匯款，事後潛逃出境，未到案執行。

8、 林世輝，犯販賣運輸毒品罪判處有期徒刑16年確定，被告連續自泰國私運毒品入台，嚴重危害社會。

9、 任德勇，犯殺人罪判處有期徒刑11年確定，被告與共犯公然持器械砍殺被害人，對社會治安及人心安定影響甚鉅，危害社會治安重大。

10、 姜儒鴻，犯共同製造毒品罪判處有期徒刑9年6月確定，被告成立工廠，製造偽藥。

11、 謝博煌，製造並販賣毒品罪判處有期徒刑9年9月確定，栽種大麻植株並製成大麻毒品，再出售牟利，犯罪情節及危害社會秩序程度非輕。

12、 劉家豪，詐欺案判處有期徒刑4年6月確定，被告侵占廠商支付之貨款，復詐騙公司出貨再轉賣予其他公司，侵占及詐得金額共計新台幣2385萬多元，事後潛逃出境。

13、 陳鑄城，因違反藥事法等案件判處有期徒刑10年10月，併科罰金新臺幣900萬元確定，被告輸入及販賣偽藥，足生損害於消費者健康，逃亡多年。

14、 陳蒼泰，因偽造文書等罪判處執行有期徒刑5年確定，被告持假信用卡大量冒刷財物，出境多年未歸。

15、 連同雄，因偽造貨幣等罪判處執行有期徒刑5年6月確定，被告偽造大量新臺幣，混亂貨幣流通，影響社會秩序重大。

16、 林孟宏，因違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑8年及併科罰金新台幣30萬元確定，被告持有槍砲彈藥刀械管制條例所列管之槍彈，對於社會治安危害甚鉅。

17、 許慶平，因違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑8年及併科罰金新台幣3萬元確定，被告持有槍砲彈藥刀械管制條例所列管之槍彈，對於社會治安危害甚鉅。

18、 何其偉，因違反毒品危害防制條例，判處有期徒刑5年3月確定，被告意圖供製造毒品之用栽種大麻，有危害人民身體健康之虞。

19、 曾泳銓，因強制性交罪判處有期徒刑8年確定，被告強制性交被害人得逞，造成被害人身心受創。