　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊2022年接獲台電反映，發現雙北地區有竊電集團流竄，警方深入追查，發現台灣民間竊電情況相當嚴重，包含電信業者委外基地台微系統商、虛擬貨幣挖礦集團、民宿、餐酒館、當鋪業者、甚至是製毒工廠都找上專業修改電錶的竊電師幫忙。刑事局收網逮捕台灣史上最大改裝電表竊電集團，逮捕竊電師傅和各行業者10多人到案。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大規模竊電改裝電表集團、搜索全台65處竊電用戶包含製毒工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大規模竊電改裝電表集團、搜索全台65處竊電用戶包含製毒工廠。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方接獲台電報案，雙北地區有歹徒改裝電表竊電犯行，經深入追查發虛幣挖礦業者焦男先後在北投、淡水、蘆洲、樹林、新店等地租屋裝設主機挖礦，並委請涂姓竊電師（54歲）改裝電錶節省電費，另外黃姓男子幫四大電信業者在各地裝設基地台、微型收發訊號裝置，也請涂男改電表竊電。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大規模竊電改裝電表集團、搜索全台65處竊電用戶包含製毒工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

台電技師發現，涂男改裝電錶手法精湛，從打開電表封印、破壞鉛封到改裝電錶內部轉速表，相關工具和偽裝台電電錶的鉛封鋼印工具一應具全，台電查表人員很難從電錶外部研判遭改裝竊電，只能透過歷史抄錶數據，發現從2019年後，部分用戶電量大幅度下降，但廠房、機具仍照常運作，經技師抽檢拆卸電錶才發現遭竊電，台電在2022年向刑事局報案求助，刑事局電偵大隊報請士林地檢署平股、來股檢察官指揮偵辦。

由於涂姓竊電師的手段太高明，加上收費均在5萬元以下、導致全台北中南都有不少水電行業者成為他的下線仲介，涂男甚至遠赴屏東林邊幫製毒工廠改裝電錶，藉以節省製毒時烘乾鍋爐及廠內多台冷氣及強力風扇降溫的用電費，所幸賊星該敗，製毒工廠竊電改裝完成後不久，因製毒配方有問題，造成鍋爐爆炸起火遭警查獲，另外包含恆春地區的餐酒館、民宿也都委請該竊電集團改裝電錶、爽爽省下每月高額電費。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大規模竊電改裝電表集團、搜索全台65處竊電用戶包含製毒工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

經台電統計，該竊電集團最少改裝全台超過65個電錶，遭竊度數達1323萬度，損失電費最少達4000多萬，但因電業法修改後，台電只能追償1年電費2310萬餘元。警方拘提竊電集團主嫌成員到案後，並查扣遭改造電錶65個、挖礦機、竊電用電纜線、租賃契約書、用電協議書1批、存簿6本、手機17支及偽造台電假鋼印1盒、竊電犯案工具1批、贓款11萬6千元、及竊電師購買的BMW轎車1部等贓證物。

警訊後將黃、張嫌等17人依詐欺、竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，涂姓竊電師傅因多年從事竊電工作惡性重大，到案後否認犯行，遭檢察官聲押獲准。刑事局呼籲，安裝來路不明的「節電設備」極易造成線路超載引發火災，對居民生命、財產安全產生極大危害，竊電所省下的電費也將遭台電追繳，也會背上竊盜、詐欺等刑事追訴，請民眾切勿以身試法。

►北捷變態男狂射臭酸水！短裙黑絲妹慘被噴　吳念真廣告女模也受害

►獨／統促男黑歷史曝！曾任白狼隨扈　出身松聯幫靠狠勁打天下

►竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

ET快訊
控五月天假唱！ 音樂達人突宣布「收攤鑑定系列」
台中走路慘跌骨裂！　周思潔首發聲
台中街頭猛開11槍　驚險影片曝光！
強烈冷氣團升級！　專家：北部達寒流
10微罪不能檢舉怒了！　路權團體北中南串聯抗爭
害台電虧4千萬！　竊電大師栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

遠東油脂賣黑心乳瑪琳8年　二審輕判+少沒收10億

北投警赴台中抓毒犯遭撞　猛開11槍阻攔影片曝！犯案車輛找到了

百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

美國軍官「誠實」跨海送生日禮物　高雄婦急付5萬關稅險遭詐

找「泰斗級水電工」入夥...3年A走4千萬　最大竊電集團栽了

竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

離婚3年餘恨未消！寫黑函到軍中想搞臭老公　結果卻害了自己

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

遠東油脂賣黑心乳瑪琳8年　二審輕判+少沒收10億

北投警赴台中抓毒犯遭撞　猛開11槍阻攔影片曝！犯案車輛找到了

百犬中途之家惹民怨！住戶控全天候「叫聲轟炸」　與負責人互嗆

美國軍官「誠實」跨海送生日禮物　高雄婦急付5萬關稅險遭詐

找「泰斗級水電工」入夥...3年A走4千萬　最大竊電集團栽了

竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

離婚3年餘恨未消！寫黑函到軍中想搞臭老公　結果卻害了自己

林書豪將當爸爸！盼保護個人隱私不多做回應

《天道》母女同是小三！況明潔竟嗆女狐狸精勾引老友

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

《幻塔》拋重磅聯名EVA⋯雙屬性明日香幻身駕駛員登場

台股創19794新高沒站穩！終場漲194點　台積電漲25元至760

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

控五月天假唱爆紅！麥田農夫宣布收攤「鑑定系列」…公開影片收入

日本熊本縣知事選戰開跑　料聚焦台積電相關議題

社會熱門新聞

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

北投分局「南下台中」抓藥頭　開11槍仍被逃

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

13歲少女半夜偷騎車自撞　顏面骨碎成拚圖

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

快訊／1周內2起！中科院男員工住處墜樓亡

快訊／北捷朝黑絲妹潑臭酸水　變態男中和落網

藝人周思潔「重摔趴地骨裂」事故地點改善了

礁溪街頭闖紅燈狂飆！男飛撞3機車釀1死3傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

裸男躲女鄰衣櫃強盜+性侵　重判15年定讞

更多熱門

相關新聞

士檢狙擊「光頭」台電殺手　3年詐4千萬起訴12人

士檢狙擊「光頭」台電殺手　3年詐4千萬起訴12人

士林地檢署指揮刑事局等機關，破獲全台規模最大改造電表集團，先後追出黃、焦、張姓男子雇用技術超高超綽號「光頭」的涂姓水電工，前往台灣各處破壞台電公司電錶竊電，連餐酒館、民宿老闆都為省錢淪陷，3年來已讓台電損失逾4千萬元。士檢調查後，今依詐欺等罪起訴12人，至於不知情的房東等24人，則獲不起訴處分。

同時停止又起步讓悲劇　大貨車撞死斑馬線行人

同時停止又起步讓悲劇　大貨車撞死斑馬線行人

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了

關鍵字：

台電刑事局電偵大隊竊電集團製毒工廠影音

讀者迴響

熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面