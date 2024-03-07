竊電大師栽了！挖礦、民宿、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊2022年接獲台電反映，發現雙北地區有竊電集團流竄，警方深入追查，發現台灣民間竊電情況相當嚴重，包含電信業者委外基地台微系統商、虛擬貨幣挖礦集團、民宿、餐酒館、當鋪業者、甚至是製毒工廠都找上專業修改電錶的竊電師幫忙。刑事局收網逮捕台灣史上最大改裝電表竊電集團，逮捕竊電師傅和各行業者10多人到案。

▲刑事局電偵大隊破獲全台最大規模竊電改裝電表集團、搜索全台65處竊電用戶包含製毒工廠。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方接獲台電報案，雙北地區有歹徒改裝電表竊電犯行，經深入追查發虛幣挖礦業者焦男先後在北投、淡水、蘆洲、樹林、新店等地租屋裝設主機挖礦，並委請涂姓竊電師（54歲）改裝電錶節省電費，另外黃姓男子幫四大電信業者在各地裝設基地台、微型收發訊號裝置，也請涂男改電表竊電。

台電技師發現，涂男改裝電錶手法精湛，從打開電表封印、破壞鉛封到改裝電錶內部轉速表，相關工具和偽裝台電電錶的鉛封鋼印工具一應具全，台電查表人員很難從電錶外部研判遭改裝竊電，只能透過歷史抄錶數據，發現從2019年後，部分用戶電量大幅度下降，但廠房、機具仍照常運作，經技師抽檢拆卸電錶才發現遭竊電，台電在2022年向刑事局報案求助，刑事局電偵大隊報請士林地檢署平股、來股檢察官指揮偵辦。

由於涂姓竊電師的手段太高明，加上收費均在5萬元以下、導致全台北中南都有不少水電行業者成為他的下線仲介，涂男甚至遠赴屏東林邊幫製毒工廠改裝電錶，藉以節省製毒時烘乾鍋爐及廠內多台冷氣及強力風扇降溫的用電費，所幸賊星該敗，製毒工廠竊電改裝完成後不久，因製毒配方有問題，造成鍋爐爆炸起火遭警查獲，另外包含恆春地區的餐酒館、民宿也都委請該竊電集團改裝電錶、爽爽省下每月高額電費。

經台電統計，該竊電集團最少改裝全台超過65個電錶，遭竊度數達1323萬度，損失電費最少達4000多萬，但因電業法修改後，台電只能追償1年電費2310萬餘元。警方拘提竊電集團主嫌成員到案後，並查扣遭改造電錶65個、挖礦機、竊電用電纜線、租賃契約書、用電協議書1批、存簿6本、手機17支及偽造台電假鋼印1盒、竊電犯案工具1批、贓款11萬6千元、及竊電師購買的BMW轎車1部等贓證物。

警訊後將黃、張嫌等17人依詐欺、竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，涂姓竊電師傅因多年從事竊電工作惡性重大，到案後否認犯行，遭檢察官聲押獲准。刑事局呼籲，安裝來路不明的「節電設備」極易造成線路超載引發火災，對居民生命、財產安全產生極大危害，竊電所省下的電費也將遭台電追繳，也會背上竊盜、詐欺等刑事追訴，請民眾切勿以身試法。

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