酒駕撞死新娘！美辣妹「不到1年出獄了」　喊話：過上好生活

▲潔米酒駕奪走人命，坐牢不到一年後就交保獲釋。（圖／翻攝Instagram@jamiek143）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州一對新人去年4月在婚禮當晚遭酒駕追撞，女方當場身亡，男方重傷昏迷，甦醒後不僅要面對喪妻之痛，還被丈母娘告上法院、被迫爭奪妻子遺產。不過，26歲肇事駕駛潔米（Jamie Komoroski）已於上周交保獲釋，根據《每日郵報》披露，她還向家人表示，希望能夠在幾年內「過上最好的生活」。

2023年4月28日，34歲的阿里克（Aric Hutchinson）與同齡妻子珊曼莎（Samantha Hutchinson）婚禮結束後，與2名親友駕駛高爾夫球車離開，卻遭人以時速近105公里追撞。肇事駕駛潔米不僅超速行駛，體內酒精含量還是法定標準的3倍，被指控1項指控魯莽駕駛謀殺罪、3項酒駕重罪，如果罪名成立，將面臨25年有期徒刑。

▲阿里克與珊曼莎在婚禮當晚天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）



不過，由於檢方直到今年3月仍無法促成開庭，潔米已於1日交付15萬美元（約新台幣473萬元）保釋金後獲釋，入獄時間不到一年。她被下令待在查爾斯頓郡（Charleston County）接受居家監禁，且須配戴電子腳鐐，上頭具有GPS及「安全持續酒精監控系統」（SCRAM）功能，後者能夠透過汗水，監測配戴者體內酒精濃度。

查爾斯頓郡法庭證實尚未制定開庭日期，但未沒有解釋原因。潔米的律師則向《紐約郵報》表示，潔米沒有前科，且無逃亡風險，對於社區也不構成威脅。若當局「還沒有準備好進行審判，我們很感激法院裁定在2024年3月讓潔米交保獲釋。」

Drunk driver Jamie Lee Komoroski is pictured for the first time enjoying house arrest as she works out at her $1900-a-month Charleston apartment after being released on bond for killing bride on wedding day https://t.co/mQ1aSOpnNH pic.twitter.com/yMlYIyQwnw — Daily Mail Online (@MailOnline) March 6, 2024

但根據監獄通訊紀錄，去年5月，潔米就對早日出獄抱持樂觀態度，告訴男友「查爾斯頓郡的頭頭」希望自己回家跟家人團聚，「她人真的很好，我認為她會幫我…事情正在好轉。」

潔米獲釋的新聞傳開後，在網路上引發討論。一些人湧入她的Instagram帳號，在比基尼辣照下方留言怒斥「殺人兇手」、「我絲毫不同情妳」、「我詛咒妳」、「妳活該腐爛」等，但也有人替她辯護，「夥計們，這是一場意外」、「大家都好壞，我很確定妳學到教訓了，以後在生活中會做得更好。」

婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事 岳母竟來爭遺產