酒駕撞死新娘！美辣妹「不到1年出獄了」　喊話：過上好生活

美國南卡州一對新人去年4月在婚禮當晚遭酒駕追撞,女方當場身亡,男方重傷昏迷,甦醒後不僅要面對喪妻之痛,還被丈母娘告上法院、被迫爭奪妻子遺產。不過,26歲肇事駕駛潔米(Jamie Komoroski)已於上周交保獲釋,根據《每日郵報》披露,她還向家人表示,希望能夠在幾年內「過上最好的生活」。

2023年4月28日,34歲的阿里克(Aric Hutchinson)與同齡妻子珊曼莎(Samantha Hutchinson)婚禮結束後,與2名親友駕駛高爾夫球車離開,卻遭人以時速近105公里追撞。肇事駕駛潔米不僅超速行駛,體內酒精含量還是法定標準的3倍,被指控1項指控魯莽駕駛謀殺罪、3項酒駕重罪,如果罪名成立,將面臨25年有期徒刑。

不過,由於檢方直到今年3月仍無法促成開庭,潔米已於1日交付15萬美元(約新台幣473萬元)保釋金後獲釋,入獄時間不到一年。她被下令待在查爾斯頓郡(Charleston County)接受居家監禁,且須配戴電子腳鐐,上頭具有GPS及「安全持續酒精監控系統」(SCRAM)功能,後者能夠透過汗水,監測配戴者體內酒精濃度。

查爾斯頓郡法庭證實尚未制定開庭日期,但未沒有解釋原因。潔米的律師則向《紐約郵報》表示,潔米沒有前科,且無逃亡風險,對於社區也不構成威脅。若當局「還沒有準備好進行審判,我們很感激法院裁定在2024年3月讓潔米交保獲釋。」

