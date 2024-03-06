見韓駐台代表喊「康桑哈咪搭」　韓國瑜靠「名字」拉近彼此距離

▲立法院長韓國瑜接見「駐台北韓國代表部」李殷鎬代表。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

韓國駐台代表李殷鎬今（6日）拜會立法院長韓國瑜，會前合照時，韓國瑜更秀出韓語「康桑哈咪搭」（謝謝），展現高度親和力。會中，韓國瑜提及自己名字中有「韓國」二字，與韓國特別有緣，李殷鎬也打趣說，因為韓院長大名中的「韓國」二字，因此早就對韓院長耳熟能詳。

韓國瑜指出，我為韓國第六大貿易夥伴，韓為我國第四大貿易夥伴，盼台灣與韓國在經濟、貿易、體育等可更進一步加強交流；李殷鎬強調會續努力扮演台韓雙邊友好橋樑的角色。

韓國瑜今會晤李殷鎬等人約30分鐘，氣氛友好熱絡。立院轉述，李殷鎬先是祝賀韓國瑜榮膺新職，指相信在韓國瑜帶領下能看見一個嶄新形象的國會。李殷鎬表示，台韓《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》於去年12月27日正式生效，他要特別感謝立法院投注的心力，相信將為兩國企業課稅優惠帶來助益，促使雙邊商務交流更為熱絡。

另外，李殷鎬也提到，韓國將於下個月中旬舉行國會議員改選，選後「韓國國會議員台灣親善協會」也將重組，他將努力扮演韓台雙邊友好橋樑的角色。

韓國瑜提到，李殷鎬是外交官中少數具有理工背景的人才，首爾大學機械工學系出身，又於美國喬治亞理工學院取得機械工學博士學位，希望具理工背景的李代表發揮理工人紮實、務實、確實的精神，提升台韓雙邊的交流互動。