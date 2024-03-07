掰了黃復興黨部　郭正亮預測「她」選黨主席：一定贏

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席朱立倫推動組織改造，6日確定將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，卻引發部分人士反彈。前立委郭正亮認為，這個改革有必要，但不管有沒有黃復興黨部，國民黨內部目前大多比較傾向支持台中市長盧秀燕，若盧明年出來選黨主席，他預測結果一定會贏。

▲台中市長盧秀燕被認為有望參選黨主席或是2028大選。（資料照／記者游瓊華攝）

關於國民黨組織改造一事，黃復興黨部副主委羅睿達痛斥黨中央切割黃復興，等同切割國民黨歷史，若要裁撤，朱立倫就先辭黨主席。文傳會主委李彥秀則強調，黃復興沒有被裁撤，國民黨也沒有把支持者當塑膠，國民黨對退伍軍人服務不減，這是為了組織輕量化以及做更多服務。

前立委郭正亮6日在網路政論節目「下班瀚你聊」中提到，其實不管有沒有黃復興黨部或是軍屬聯誼會，國民黨現階段比較傾向支持盧秀燕，所以不管是改革或是未來可能選總統的期望值，「盧秀燕都贏朱立倫」，但他也認同這個改革有必要，因為要讓出黨內的權力位置，讓區域立委跟縣市長進來，這才是正常的政黨，「黃復興是動員力強，可是總選票的比例不高。」

主持人黃暐瀚進一步提問，盧秀燕明年是否會選黨主席，以及是否會投入2028大選，到時候新北市長侯友宜會不會參與？郭正亮推測，盧秀燕應該會，侯友宜大概不會選，侯年紀大了，2028年時都快要70歲了，而盧秀燕時機點剛剛好，沒有落跑的問題，至於台北市長蔣萬安，他覺得可能也不會選。

郭正亮甚至大膽預測，若盧秀燕明年參選黨主席，結果一定會贏。郭正亮指出，國民黨和民進黨都有一個共同特質，希望趕快確立唯一的領導中心，很容易這樣，「所以到時候如果說，看民調誰適合選2028，結果發現你民調沒有20％也要跟盧秀燕拚，這人就覺得說何必這樣。」

黃暐瀚接著提問，2028大選民眾黨主席柯文哲也要選，是否會對盧秀燕造成影響？郭正亮表示，盧秀燕很聰明，請了民眾黨前立委蔡壁如來做市府顧問，如此一來，中間就出現溝通「橋梁」了。