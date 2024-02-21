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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐鳳被鬥爭？　郭正亮曝原因：不積極配合台美1計畫

記者黃翊婷／綜合報導

數位發展部部長唐鳳近日屢遭批評，甚至傳出「新系要對唐鳳動手」等質疑聲浪，不過，這個說法已被綠營否認。前立委郭正亮直言，因為唐鳳不積極配合美國跟台灣的認知作戰計畫，國安會非常有意見，「唐鳳不積極，所以被鬥爭。」

▲▼數位發展部長唐鳳 立法院交通委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳近日挨批不適任，未來去留成為政壇關注的焦點之一。（資料照／記者屠惠剛攝）

資深媒體人黃揚明日前表示，《自由時報》連續2天全版批評唐鳳，「未來的高層態度很明顯了，該下台了啦！」另一位資深媒體人周玉蔻也聲稱，唐鳳不適任是事實，根本不需要透過媒體操作此事。

唐鳳未來的去留引發政壇關注，國民黨立委謝龍介提出質疑，認為是新系人馬要對唐鳳動手；民進黨立委郭國文則回應，是因為失望而有批判聲音，與派系無關。

前立委郭正亮20日在政論節目《頭條開講》中直言，唐鳳遭媒體連批2天，「是誰在抱怨？國安單位」，因為國安單位覺得，唐鳳不積極配合美國跟台灣合作的認知作戰計畫，國安會非常有意見，這裡面有很多數據提供以及技術學習，「唐鳳不積極，所以被鬥爭。」

不過，關於郭正亮的說法，目前尚未獲得相關單位或人士佐證。而唐鳳本人面對各界議論，僅表示內閣現在是看守凍結期間，「我們政務官的去留，當然就是長官來決定。」

行政院長陳建仁也表示，各部會在數位發展上都有相關，如何做到跨部會協調非常重要，希望各部會都能和數位部一起努力，把工作做好。

陳建仁還提到，未來會持續加強跟友好國家一起進行資通安全演練，以及資通人才培訓，使得跟理念相同的國家之間，在數位科技上以及數位資通安全上能有更好的協調。

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