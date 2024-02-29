蔡正元酸國際橋牌社「一群低智商編演」！導演嗆：歡迎客串三中案

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣首部政治劇集《國際橋牌社》以描述政治敏感議題，一、二季及外傳都獲得不凡成績，不過近日卻遭前立委蔡正元吐槽「那根本就是一群低智商的人才編得出，且演得出來的鬼東西」。對此，導演汪怡昕也發文回擊，「我們拍到三中案的時候，強烈歡迎止兀先生（蔡正元在PTT被戲稱為祭止兀）來客串」。

蔡正元今（28日）在臉書發文指出，他看了一段《國際橋牌社》的「視頻」，認為那根本就是一群低智商的人才編得出、且演得出來的鬼東西。貼文一出，也釣出該劇導演汪怡昕在下方留言，「謝謝小英總統弟弟的謬讚，讓我深受感動。」

▲台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕。（圖／翻攝自Facebook／國際橋牌社）

不過，汪怡昕疑似遭到對方封鎖，於是他晚間又在個人臉書PO出蔡正元貼文畫面，並稱這是有史以來最高評價，「在228的這天，被止兀蔡正元先生發文肯定，很驚喜，謝謝推薦！只看片段太可惜，我可以奉上第一、二季和外傳全片，全部看完更刺激！也希望藉此推薦能讓中南海大人們的重視，對國橋開放中國市場！」

汪怡昕也暗酸，該劇拍到三中案的時候，強烈歡迎蔡正元來客串，「看是在獄中還是獄外的角色？還是穿囚服或西服？我們都全力配合！嗯，應該是第六季的時候吧！」另外他也提醒，蔡正元全文都寫得很好，只是在台灣「我們稱『影片』，不稱『視頻』」。

三中案是馬英九於2005年擔任中國國民黨主席時涉及的案件，當時國民黨將旗下的中央電影公司、中國電視公司、中國廣播公司全部賣掉，遭游錫堃和柯建銘認為是賤賣黨產而告發。台北地檢署2018年起訴馬英九等六人，2021年台北地方法院初審判決，前中影董事長蔡正元以業務侵占罪被判刑3年6個月，馬英九、前中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人無罪。