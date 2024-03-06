台灣設計展新北O起來獲佳績　侯友宜盼延續締造城市美學

▲2023台灣設計展主視覺「O起來」獲「年度設計」獎項，今日市政會議獻獎，市長侯友宜（右3）與叁式ULTRACOMBOS團隊（右2）、台灣設計研究院艾淑婷副院長（右1）、副秘書長龔雅雯（左1）、文化局長張䕒育（左2）合影。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023台灣設計展在新北」榮獲「台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100」7項大獎，新北市政府副秘書長龔雅雯與文化局長張䕒育今（6日）偕台灣設計研究院、市府及策展團隊於市政會議將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。市長侯友宜感謝市府團隊、臺灣設計研究院及設計團隊的付出，讓新北城市美學被大家看見。

「2023台灣設計展」由新北市與經濟部產業發展署共同主辦，獲「2023 Taiwan Design BEST 100」7項獎肯定，「2023台灣設計展主視覺 ○起來」獲「年度設計」獎項；主展區「新北山河陣」、「Life in circle」獲「年度概念展演活動」獎項；「Project 365新北前進中」獲「年度社會關懷友善環境」獎項；「鶯歌產地開放日」獲「年度在地文化新演繹」獎項；由台灣設計研究院攜手設計團隊及新北在地業者打造新北市新埔國中的「全台首間銀髮學習的友善教室」獲「年度社會關懷友善環境」獎項；結合新北各博物館設計響應的新北市坪林茶業博物館「茶山繚療」獲「年度概念展演活動」獎項。

▲「Project 365 新北前進中」獲「年度社會關懷友善環境」獎項。

侯友宜表示，此次「Project365新北前進中」及「全臺首間銀髮學習友善教室」兩項展覽獲得「年度社會關懷友善環境」獎，為延續「Project 365計畫」的精神，市府將於今年規劃成立「新北市設計中心」，期待延續設計展的創新價值，將設計融入生活，充分展現新北市共築韌性宜居的城市特質。

新北市政府表示，2023台灣設計展由市府統籌整合產官學研各界資源，以設計融入新北城市治理，形塑城市美學品牌，聚集設計團隊，展現新北設計力。2023台灣設計展17天展期總共累積了658萬的觀展人次，創歷年設計展新高，是以「O起來」主題串起整座新北市的設計盛會，吸引廣大民眾與我們O在一起，獲得「2023 Taiwan Design Best100」是對市府及策展團隊們的肯定。

▲2023台灣設計展「Life in circle」獲「年度概念展演活動」獎項，今日市政會議獻獎，市長侯友宜（右3）與策展團隊無氏製作創辦人吳孝儒（右2）、台灣設計研究院艾淑婷副院長（右1）、副秘書長龔雅雯（左1）、文化局長張䕒育（左2）合影。

為延續台灣設計展的設計力量，新北市政府今年規劃成立「新北市設計中心」，希望凝聚各方設計力量並延續「Project 365計畫」的精神，透過設計思考，以不同的視角、向度回看人與城市的關鍵課題，提出城市未來、近未來將面對的問題與解決方案，進而成為驅動城市進步的動力；同時，新北市設計中心也將延續城市創新、想像的能量，讓設計走入生活、帶入公共政策，藉由群力共創的動態過程，實踐新北市以人為本的核心價值，共築韌性宜居的城市特質。