　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣設計展新北O起來獲佳績　侯友宜盼延續締造城市美學

▲台灣設計展新北O起來獲佳績。（圖／新北市文化局提供）

▲2023台灣設計展主視覺「O起來」獲「年度設計」獎項，今日市政會議獻獎，市長侯友宜（右3）與叁式ULTRACOMBOS團隊（右2）、台灣設計研究院艾淑婷副院長（右1）、副秘書長龔雅雯（左1）、文化局長張䕒育（左2）合影。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023台灣設計展在新北」榮獲「台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100」7項大獎，新北市政府副秘書長龔雅雯與文化局長張䕒育今（6日）偕台灣設計研究院、市府及策展團隊於市政會議將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。市長侯友宜感謝市府團隊、臺灣設計研究院及設計團隊的付出，讓新北城市美學被大家看見。

「2023台灣設計展」由新北市與經濟部產業發展署共同主辦，獲「2023 Taiwan Design BEST 100」7項獎肯定，「2023台灣設計展主視覺 ○起來」獲「年度設計」獎項；主展區「新北山河陣」、「Life in circle」獲「年度概念展演活動」獎項；「Project 365新北前進中」獲「年度社會關懷友善環境」獎項；「鶯歌產地開放日」獲「年度在地文化新演繹」獎項；由台灣設計研究院攜手設計團隊及新北在地業者打造新北市新埔國中的「全台首間銀髮學習的友善教室」獲「年度社會關懷友善環境」獎項；結合新北各博物館設計響應的新北市坪林茶業博物館「茶山繚療」獲「年度概念展演活動」獎項。

▲台灣設計展新北O起來獲佳績。（圖／新北市文化局提供）

▲「Project 365 新北前進中」獲「年度社會關懷友善環境」獎項。

侯友宜表示，此次「Project365新北前進中」及「全臺首間銀髮學習友善教室」兩項展覽獲得「年度社會關懷友善環境」獎，為延續「Project 365計畫」的精神，市府將於今年規劃成立「新北市設計中心」，期待延續設計展的創新價值，將設計融入生活，充分展現新北市共築韌性宜居的城市特質。

新北市政府表示，2023台灣設計展由市府統籌整合產官學研各界資源，以設計融入新北城市治理，形塑城市美學品牌，聚集設計團隊，展現新北設計力。2023台灣設計展17天展期總共累積了658萬的觀展人次，創歷年設計展新高，是以「O起來」主題串起整座新北市的設計盛會，吸引廣大民眾與我們O在一起，獲得「2023 Taiwan Design Best100」是對市府及策展團隊們的肯定。

▲台灣設計展新北O起來獲佳績。（圖／新北市文化局提供）

▲2023台灣設計展「Life in circle」獲「年度概念展演活動」獎項，今日市政會議獻獎，市長侯友宜（右3）與策展團隊無氏製作創辦人吳孝儒（右2）、台灣設計研究院艾淑婷副院長（右1）、副秘書長龔雅雯（左1）、文化局長張䕒育（左2）合影。

為延續台灣設計展的設計力量，新北市政府今年規劃成立「新北市設計中心」，希望凝聚各方設計力量並延續「Project 365計畫」的精神，透過設計思考，以不同的視角、向度回看人與城市的關鍵課題，提出城市未來、近未來將面對的問題與解決方案，進而成為驅動城市進步的動力；同時，新北市設計中心也將延續城市創新、想像的能量，讓設計走入生活、帶入公共政策，藉由群力共創的動態過程，實踐新北市以人為本的核心價值，共築韌性宜居的城市特質。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

►綠營控他罷免基隆議長童子瑋　謝國樑親上火線譴責

►基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

►點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

ET快訊
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保
女生口愛ing「5件事」千萬別做！　許藍方：會想吐
快訊／台南天坑　吊車驚悚翻覆「砸毀民宅」！市府勒令停工
機票促銷懶人包　1690元起就能飛日本
臉書IG當機2小時！他要「Meta提回饋補償措施」
FB大當機！張棋惠「比基尼照5連發」壓驚
中職宣布調整登錄人數　例行賽、季後賽都有新規

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

新北奪雙料原住民族語推廣殊榮　市政會議獻獎共享榮耀

紀錄片《金門》前進奧斯卡　新北包場特映會祝旗開得勝

板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動新北運動建設

用愛擁抱！新北社政與醫療合作　守護兒少展推動成果

台灣設計展新北O起來獲佳績　侯友宜盼延續締造城市美學

跟進新北！台中市宣布校園營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園市營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉　3個月後將再評估是否解除

中原大學瓷刻藝術展登場　歌曲《青花瓷》刻瓷缸　

台南旅外同鄉會捐助救助金　黃偉哲感謝與市府協力照顧弱勢

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

新北奪雙料原住民族語推廣殊榮　市政會議獻獎共享榮耀

紀錄片《金門》前進奧斯卡　新北包場特映會祝旗開得勝

板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動新北運動建設

用愛擁抱！新北社政與醫療合作　守護兒少展推動成果

台灣設計展新北O起來獲佳績　侯友宜盼延續締造城市美學

跟進新北！台中市宣布校園營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園市營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉　3個月後將再評估是否解除

中原大學瓷刻藝術展登場　歌曲《青花瓷》刻瓷缸　

台南旅外同鄉會捐助救助金　黃偉哲感謝與市府協力照顧弱勢

巨大參展自行車展　執行長劉湧昌：第三季有望庫存去化

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

HYBE新女團出道作「在台灣拍的」！　現身北捷、東區冰店…網嗨炸

巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉

達方2月營收15.39億元　參展自行車展大秀E-Bike整合技術

20歲合庫強投開TJ手術　賴延峰思考中職選秀

新北奪雙料原住民族語推廣殊榮　市政會議獻獎共享榮耀

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

綠舞飯店住宿送皮拉提斯課程　天成繪日之丘壽星免費升等

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

地方熱門新聞

萬金石馬拉松前淨灘　清880公斤

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

南投市首座風雨球場落成啟用

2024萬金石馬拉松即將開跑

台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

爬唐麻丹山天黑迷途　一家三口報警求救

雲林虎尾鎮長補選登記　黃美瑤：選出媽媽鎮長為地方進步努力

七連霸　桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　

台南米街廣安宮太子爺銀手環遭竊竊嫌曝光

婦車禍「4肢癱軟用腹式呼吸」　頸椎神經受損緊急手術

台中市宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

台塩海洋鹼性離子水抽出10萬現金幸運得主

台水穩定台灣燈會高鐵燈區供水

基隆市府新設「兒少處」　謝國樑親自說明

更多熱門

相關新聞

新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人

新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人

新北板橋興建第二座運動中心今（6日）動工，新北市長侯友宜致詞時表示，台北大巨蛋吸引很多觀眾湧入，新北市也要尋找土地興建巨蛋，目前考慮的地點為「新北軌道建設附近」，興建一座可容納4至5萬人的大巨蛋，希望能把桃園及台北觀眾群都吸引到新北。

新北開第一槍！　即日起營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉

新北開第一槍！　即日起營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉

貨車司機打瞌睡沒踩煞車　騎士衝撞噴摔遭輾斃

貨車司機打瞌睡沒踩煞車　騎士衝撞噴摔遭輾斃

新北情侶求職碰壁流落街頭　警載往火車站助返家

新北情侶求職碰壁流落街頭　警載往火車站助返家

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

關鍵字：

新北台灣設計展侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

奪命直播！　網紅表演拖拉機特慘遭爆頭

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面