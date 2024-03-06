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讓你再看我三千年　台南安平燈區部分藝術作品將長置園區

▲台灣燈會即將於3月9日劃下完美句點，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣燈會即將於3月9日劃下完美句點，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣燈會將於3月9日劃下完美句點，安平燈區以獨特靜謐藝術氛圍，成功將安平港區打造出另類風格廣受好評，隨著燈會即將結束，安平燈區18件作品也將各有不同歸屬，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地，永遠記錄這段美好歲月。

▲台灣燈會即將於3月9日劃下完美句點，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次安平燈區共計規劃18件創作，有別於主燈區富麗堂皇的氛圍，結合林默娘公園地景，各具特色巧思的設計及媒材，展現台南河海港豐富底蘊，也相當受到歡迎。由於林默娘公園原本就是市民重要休憩場所，在市長黃偉哲指示下，作品於設計之初，就考慮到燈會之後要為市民留下幾件作品，見證這段河岸時光，經過多方評估，目前已擇定燈會作品《在歷史紋繪中聽見》、《被移植的生命》、《記憶底的顯像》與《乘風遠揚》等4件作品。

▲台灣燈會即將於3月9日劃下完美句點，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局介紹，作品《在歷史紋繪中聽見》以獨特的耐候鋼材料製作，述說人們在歷史遷演中，生命在這塊土地不斷循環，有斷裂也有接續。作品光的多種演色光譜，也象徵著多元文化的萬般變化及文化積累的堅韌之姿。劉國滄與李維睦兩位藝術家的作品《乘風遠揚》在考量環境、地方記憶，並結合舞台設計與劇場藝術的專業後，希望帶領每位觀者重回四百年前的安平，整體結構以箱型風箏為基礎，透過風力與被吹動的葉片，強調台灣船船帆的動感形象，也寓意著台江內海的過去與如今的滄海桑田。

▲台灣燈會即將於3月9日劃下完美句點，其中被藝術家林鴻文稱為是「可存放三千年」的作品《在歷史紋繪中聽見》，由宇建形象有限公司以耐候鋼材料製作設計等4件作品，將繼續保存在原地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局也補充，作品《記憶底的顯像》由國際知名印尼裔荷蘭藝術家Dodog Soeseno製作，藝術家以古城堡共有的圈拱做為連結印荷兩地的符號，圈拱形象的延續也隱喻著時間最終得跨越不同時間單位延伸與蔓延，傳達與呈現美麗、莊嚴、安全、和平的畫面與訊息；《被移植的生命》由來自客家與卑南不同族群背景的饒愛琴、伊命．瑪法琉兩位藝術家攜手創作，由一棵被移植的樹以及兩側生長的樹根形象，喻示文化、思想與族群能跨越了時空、慢慢生根，適應新生之地；10顆圓球則象徵飽滿的生命果實互相連結，傳達這片土地即便充滿遷徙與被殖民的生命史，仍能長出自己的根，開出自己的花，象徵台南古都豐厚的文化根基。

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