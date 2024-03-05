節電省錢這樣做！　台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

▲台電台南區處5日下午舉行2024年度大用戶座談會，邀請超過130戶高壓用戶，契約容量800瓩以上各行業，「用電自主管理」及「聰明用電輕鬆省電費」方法推向多元產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區處5日下午舉行2024年度大用戶座談會，邀請超過130戶高壓用戶，契約容量800瓩以上，邀約行業包含製造業、零售、旅宿、醫療及大專院校等，將「時間電價新時間帶措施」、「批次生產時間電價」及「需量反應負載管理措施」的精神之「用電自主管理」及「聰明用電輕鬆省電費」推向多元產業。

座談會中除加強宣導「時間電價新時間帶措施」，提供與會業者行業適合的「新尖峰、離峰時間電價」方案及可移轉用電時間的應用，另外針對去年底推出之「批次生產時間電價」也有詳細說明，鼓勵用戶可以透過選擇適合的電價方案，再搭配各項因應措施及用電自主管理，將用電高峰轉移至電價計費較低時間，減少電費支出，也對抑低夏季用電尖峰負載有所助益。

台電台南區處黃明舜處長表示，配合再生能源發展，太陽光電占比逐年增加，帶來了夜間尖峰課題，過去電力系統尖載時間已從白天中午時段挪移至傍晚 16 時至 22 時，故電力系統的需求面管理必須相應調整。

為提升對用電大戶的服務品質，台南區處每年例行舉辦大用戶座談會，座談會現場由處長率領各部門主管，包括業務、電費、工務段及設計組等經理一同出席，並指派逾50位用電推廣專員提供專業貼心的「桌邊專人服務」，以展現台電最大服務誠意，讓用戶能了解並選擇最適合的時間電價方案，也可從後續的節電過程中得到實際的電費折扣，相關的用電疑問，也能在現場直接解決，體現台電為民服務的宗旨。

台南區處表示，希望透過面對面說明來建立與大用戶的溝通管道，不僅聽取產業建議，也能讓大用戶認識新政策及配套措施：「將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間」。用戶更可進一步積極參與「需量反應負載管理措施」，藉由自主用電管理，依本身用電特性、調整生產製程，選用適合的措施，並從節電過程中獲得電費折扣之實質獎勵，同時也降低用電尖峰負載，共創台電與用戶雙贏未來。

黃明舜處長不忘提醒，民眾若對「新尖、離峰時間電價」方案有任何問題，可透過「台電 1911 客服專線」詢問，或到台電公司各區營業處或服務所尋求專人解說服務。