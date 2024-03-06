「台南號」強勢問鼎東京食品展　黃偉哲率業者促銷台南好物產

▲2024東京國際食品展，5於日本東京國際展示場盛大開展，台南市長黃偉哲率領多家在地優秀農漁會、加工廠、食品業、伴手禮業者，集結成「台南號」強勢問鼎東京食品展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球三大食品展之一的2024東京國際食品展，5於日本東京國際展示場盛大開展，台南市長黃偉哲率領多家在地優秀農漁會、加工廠、食品業、伴手禮業者，集結成「台南號」強勢問鼎東京食品展，推出多達80種以上的優質產品，瞄準日本與海外消費者喜好的一時之選。

黃偉哲市長5日出席台灣館開幕儀式，力推台南最夯的農特產產品，駐日謝長廷大使也特別在開幕式後來到台南攤位，一口氣試吃了許多款產品，大呼美味，為台南好物產的品質掛保證。

黃偉哲市長在致詞時提到，很高興有機會把台南優質農特產品介紹給大家，大家想到台南的時候，不要只想到台積電，事實上今年是台南400年，在紀念台南400年歷史的同時，台南也把最好的鳳梨、芒果、文旦、芝麻、蝴蝶蘭等非常多的農產品與加工品推薦給大家，日本是非常重視食安的國家，因此台南也拿出最好的東西分享給最好的消費者。

對於這次再次參展，黃偉哲市長認為，在市府跟業者齊心努力下，台南盛產的農漁特產及花卉，每年參與東京食品展都非常受到日本及海外買家肯定，再再顯示台南以團體合作方式，主動走向世界行銷台南的方向是正確的，而台南憑藉豐富的農產資源、優質的農產品以及完善的產業鏈，積極參與這次展覽，不僅是將台南農產品推向國際舞台的一次絕佳機會，也是與國際買家進行深入合作的重要契機。

此外，黃偉哲市長也強調，延續去年佳績如虹的氣勢，這次台南市繼續推出更多不同類型的優質產品，包括鮮果、果乾、漁類水產品、冷凍產品、果乾、加工品、各式伴手禮還有花卉，且攤位規模也變大許多，希望透過此次參展，讓更多海外消費者認識台南多元的優質產品，帶來更多的外銷訂單，幫助在地農漁民和業者生計。