開刀申請保險實支實付被拒怒了！網見奇葩明細酸：乾脆趁機買房

▲原PO不滿申請「實支實付」核銷住院期間花費，被保險公司拒絕理賠。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不少人都會購買保險，以防萬一生病住院或發生意外時，無力支付高額醫藥費用。然而，最近有一位網友卻上網討拍，抱怨申請「實支實付」被保險公司拒絕，破口大罵「那我保實支實付哪有意義？」卻沒想到網友一面倒不挺他，大多十分傻眼。

一名網友在「匿名公社」發文表示，先前開刀住院三天，「買便當、飲料、零食還特地找有發票的店家開發票」，事後他附上住院期間的開銷發票，申請「實支實付」核銷花費。沒想到保險公司卻拒絕理賠，讓他深覺受騙，指責保險公司不認帳，強調當初購買保險時，對方明確承諾會支付自費，質疑保險公司不履行承諾。

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貼文一出，網友看到原PO提到他要核銷的發票內容都感到傻眼，反譏「誰跟你說實支實付包含便當、飲料、零食的？要不要順便家裡帳單一起繳一繳順便報銷」、「你這台刀是開腦？」；更有人吐槽「怎麼不順便娶個老婆，看看可不可以回收聘金」、「你覺得住院的時候下單買房子，保險有可能會付給你嗎？」

對此，原PO也跟網友槓起來，反酸回去：「住院要申請保險買房買醫院買地買骨灰罈的，實支實付是申請不下來的，我已經幫你們試過了，不要再肖貪了，免得住院住到破產」。部分網友也要原PO乾脆自己開保險公司，示範如何實支實付「所有住院期間的花銷」，喊話「如果可以，我保一百個單位」、「到時候記得通知我」。

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