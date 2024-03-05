　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佔雪霸名額？10隊疑「假登山真賞櫻花」進武陵　恐遭禁入園3年

▲▼觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」已經開滿雪白櫻花，將吸引大批遊客上山來一睹風采。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲雪霸國家公園管理處5日表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行證以便賞櫻，將彙整資料後通知當事人陳述意見，要求提供佐證資料後進行裁處。（圖／記者蔡文淵翻攝）

文／中央社

雪霸國家公園管理處今天表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行證以便賞櫻，將查核裁處，可禁止入園3年。

雪霸處副處長許嘉祥指出，每年武陵櫻花季吸引大批遊客上山賞花並有交通管制措施，雪霸處配合於櫻花季期間，針對申請由武陵農場進出的多日行程登山客車輛核發車輛通行證，隊伍取得通行證後，可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，但有少部分登山客「醉翁之意不在酒」，以登山為名，行賞櫻之便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為確保登山隊伍住宿權益，避免取巧民眾藉山屋營地申請車輛通行證而未實際入住，雪霸處訂有櫻花季期間違規特別裁處規定，對於武陵櫻花季疏運管制期間，未依申請山屋營地入住者，或取消入園後仍持原核發之車輛通行證入場者，合併裁處罰鍰（第1次罰鍰金額新台幣1500元，第2次以上3000元）及停止入園申請資格3年。

2024武陵櫻花季自2月8日至2月29日。雪霸處今天統計，櫻花季期間共有10支登山隊伍共16人疑涉違規任意變更行程，這10隊原本都是申請多日行程，實際卻變更為單日往返。

雪霸處人員說，以往涉嫌違規者多半會以身體不適、提早下山為由，申請免罰，針對10支登山隊，將彙整資料後通知當事人陳述意見，要求提供佐證資料後進行裁處。

ET快訊
快訊／台鐵又傳落軌！　高雄男遭普悠瑪撞斃
快訊／槍殺案共犯疑「變裝藏手機」　交保逆轉改收押
YTR路易飛日本遭攔！　「疑帶違禁品被檢查」行李一開海關笑翻
快訊／新北麻疹擴大「研判2起群聚」！最新疫調曝
「姊姊」跟「姐姐」用法差在哪？真實差異驚呆29萬人
袁艾菲消失螢光幕2年　近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佔雪霸名額？10隊疑「假登山真賞櫻花」進武陵　恐遭禁入園3年

外表高冷！3星座「其實人超暖」　網嚇呆：完全變一個人

快訊／新北麻疹擴大「研判2起群聚」！最新疫調揭2案感染源不同

蝦皮智取店傳屎味！他進去傻眼「監視器底下耶」網看形狀：真順暢

「姊姊」跟「姐姐」用法差在哪？真實差異驚呆29萬人

快訊／濃霧封鎖金門　「9架航班取消」影響760人

藍委揭人事酬庸「小綠人大空降」　桃機：均依甄選規定晉用

壞壞撐太久害「女友下體破皮」！一票妹子+1：做完還要冰敷

掛號費免審查無上限！基層醫喜喊「遲來的正義」　民團不認同

台鐵公司化首2個月「營收成長4.36億」　E500型電車生力軍再抵台

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

貪玩姪女擺弄湯匙不吃飯　被舅罵大哭→緊閉雙眼

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

過年舉辦家族台語歌唱大賽　網見場面超歡樂：怎報名？

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

佔雪霸名額？10隊疑「假登山真賞櫻花」進武陵　恐遭禁入園3年

外表高冷！3星座「其實人超暖」　網嚇呆：完全變一個人

快訊／新北麻疹擴大「研判2起群聚」！最新疫調揭2案感染源不同

蝦皮智取店傳屎味！他進去傻眼「監視器底下耶」網看形狀：真順暢

「姊姊」跟「姐姐」用法差在哪？真實差異驚呆29萬人

快訊／濃霧封鎖金門　「9架航班取消」影響760人

藍委揭人事酬庸「小綠人大空降」　桃機：均依甄選規定晉用

壞壞撐太久害「女友下體破皮」！一票妹子+1：做完還要冰敷

掛號費免審查無上限！基層醫喜喊「遲來的正義」　民團不認同

台鐵公司化首2個月「營收成長4.36億」　E500型電車生力軍再抵台

朱立倫啟動組織改造！「大刀」裁撤黃復興黨部　最快明送中常會

快訊／台鐵科工館站又傳落軌！　高雄男遭普悠瑪撞斃

目擊少爺命案怕被滅口？　周昱帆疑「變裝藏手機」交保逆轉改收押

大陸學生想進台積電！上網求入職方法：配偶是台灣人可嗎

這些人生金句讓你少走冤枉路：有時你吃下的是委屈、餵大的卻是格局

柯文哲N+1政策「絕對14比0」！前幕僚揭3問題：現任議員全炸鍋

佔雪霸名額？10隊疑「假登山真賞櫻花」進武陵　恐遭禁入園3年

外表高冷！3星座「其實人超暖」　網嚇呆：完全變一個人

快訊／新北麻疹擴大「研判2起群聚」！最新疫調揭2案感染源不同

節電省錢這樣做！　台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

Uber Eats大當機補償曝　限時折扣碼秒折30元

女房仲「被同事壓床脫褲」身心崩潰：他卻開心領獎

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

快訊／蛋價再降3元！蛋商公會：清明前可能更便宜

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

台灣又有大陸品牌新車現身測試

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面