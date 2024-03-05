增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

▲增產救國她最強！台中一名33歲邱小姐超拼，在兔年年頭及年尾連生2胎，兩姊弟只差11個月。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

3月8日是婦女節，台中茂盛醫院今天舉行記者會，邀請一位超猛妙齡媽邱小姐出席。邱小姐也透露，受惠政府試管嬰兒補助政策，讓她終結6年不孕求子之路，並順利在1年內連生兩胎，姊弟僅相差11個月，且費用省了三分之一。今天與先生帶著兩個孩子現身記者會，並歡慶小兒子雙滿月。醫師李俊毅也說，邱小姐在兔年的年頭和年尾分別產下大女兒和小兒子，求子進度快到無人能及。

今年33歲的邱小姐分享自己6年來辛苦的求子之路，25歲就結婚的她，第1年不幸子宮外孕，後續一直沒再懷孕，之後又發現罹患多囊性卵巢，更切掉單側輸卵管，擔心自己成為高齡產婦，決定接受試管療程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱小姐也提到，受惠政府試管嬰兒補助，讓她省下1/3的費用。（圖／記者游瓊華攝）



茂盛醫院醫師李俊逸指出，像邱小姐這類的多囊患者不易受孕，主因是濾泡過多導致荷爾蒙分泌異常，出現排卵不規則；再者由於雄性素濃度過高，影響卵子發育，導致卵子品質不佳，療程時要適當使用排卵藥劑促進濾泡成長，以利取得最多成熟的卵子。

李俊逸指出，首次就幫邱小姐取出37顆卵子，從中培養出17顆胚胎，有2顆是AI評定的特優等胚胎，挑選其中1顆在同年5月植入後，邱小姐便順利懷孕，去年2月自然產下2900公克的健康女兔寶；想生二寶的邱小姐在老大2個月大時決定趁勝追擊，同年5月將剩下的1顆特優等胚胎解凍後植入，在今年1月自然產下3020公克的男兔寶。

衛福部國健署109年開始推出試管補助政策，但茂盛醫院以110年的統計數字發現：申請試管受術婦女的年齡層並沒有轉為年輕化，仍以35歲至44歲為主，佔比高達70%，不如政策預期的效果，但35歲以下婦女單胚胎植入的政策則成長13%。

生殖醫學教父李茂盛醫師憂心指出，台灣的總生育率已掉到全球倒數第1名，婦女生育平均年齡再降至32.42歲，高齡產婦超過3成，連續4年出生人口少於死亡人口，嚴重人口危機已成國安危機，今年想生龍子龍女最好趕在5月底前懷孕。