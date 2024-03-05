　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

▲增產救國她最強！台中妙齡女1年連生2胎，「姊弟只差11個月」。（圖／記者游瓊華攝）

▲增產救國她最強！台中一名33歲邱小姐超拼，在兔年年頭及年尾連生2胎，兩姊弟只差11個月。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

3月8日是婦女節，台中茂盛醫院今天舉行記者會，邀請一位超猛妙齡媽邱小姐出席。邱小姐也透露，受惠政府試管嬰兒補助政策，讓她終結6年不孕求子之路，並順利在1年內連生兩胎，姊弟僅相差11個月，且費用省了三分之一。今天與先生帶著兩個孩子現身記者會，並歡慶小兒子雙滿月。醫師李俊毅也說，邱小姐在兔年的年頭和年尾分別產下大女兒和小兒子，求子進度快到無人能及。

今年33歲的邱小姐分享自己6年來辛苦的求子之路，25歲就結婚的她，第1年不幸子宮外孕，後續一直沒再懷孕，之後又發現罹患多囊性卵巢，更切掉單側輸卵管，擔心自己成為高齡產婦，決定接受試管療程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲增產救國她最強！台中妙齡女1年連生2胎，「姊弟只差11個月」。（圖／記者游瓊華攝）

▲邱小姐也提到，受惠政府試管嬰兒補助，讓她省下1/3的費用。（圖／記者游瓊華攝）

茂盛醫院醫師李俊逸指出，像邱小姐這類的多囊患者不易受孕，主因是濾泡過多導致荷爾蒙分泌異常，出現排卵不規則；再者由於雄性素濃度過高，影響卵子發育，導致卵子品質不佳，療程時要適當使用排卵藥劑促進濾泡成長，以利取得最多成熟的卵子。

李俊逸指出，首次就幫邱小姐取出37顆卵子，從中培養出17顆胚胎，有2顆是AI評定的特優等胚胎，挑選其中1顆在同年5月植入後，邱小姐便順利懷孕，去年2月自然產下2900公克的健康女兔寶；想生二寶的邱小姐在老大2個月大時決定趁勝追擊，同年5月將剩下的1顆特優等胚胎解凍後植入，在今年1月自然產下3020公克的男兔寶。

衛福部國健署109年開始推出試管補助政策，但茂盛醫院以110年的統計數字發現：申請試管受術婦女的年齡層並沒有轉為年輕化，仍以35歲至44歲為主，佔比高達70%，不如政策預期的效果，但35歲以下婦女單胚胎植入的政策則成長13%。

生殖醫學教父李茂盛醫師憂心指出，台灣的總生育率已掉到全球倒數第1名，婦女生育平均年齡再降至32.42歲，高齡產婦超過3成，連續4年出生人口少於死亡人口，嚴重人口危機已成國安危機，今年想生龍子龍女最好趕在5月底前懷孕。

ET快訊
快訊／逃回台灣30萬交保　高院裁定撤銷
6歲女童染新冠「心臟驟停當天亡」　1歲童腦水腫病逝
漲掛號費「無上限」！　衛福部宣布即起免審查
政院周四提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點
利息12%！2公司詐財上百億　檢調18路大搜索
最高賺13萬！3檔抽籤股明起申購
快訊／降價了！　雞蛋堆到賣不完

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看

拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

推動「農業低碳」　台大生農學院與英國標準協會簽署合作

醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

想擁精彩人生！國小老師「考上空姐」卻猶豫了　前輩吐真心話

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因嘆：當然投其所好

快訊／蛋價再降3元！市場供過於求　蛋商公會：清明前可能更便宜

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看

拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

推動「農業低碳」　台大生農學院與英國標準協會簽署合作

醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

想擁精彩人生！國小老師「考上空姐」卻猶豫了　前輩吐真心話

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因嘆：當然投其所好

快訊／蛋價再降3元！市場供過於求　蛋商公會：清明前可能更便宜

飛進田裡！苗栗無號誌路口2車擦撞　女駕駛糗困泥中畫面曝

鍾明軒惹風波　出國被偷拍「不想搭同一班機」本人現身親回！

客機半空掉艙門遭美FAA稽核　波音涉多起「品質管控違規」

趙小僑靠YT養活全家！ 劉亮佐感謝「老婆成經濟支柱」認了資金燒光

吳哥窟巴士「爆炸起火」！　3人輕重傷

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

記得要笑！虎尾科大王鈞聖被罵醒　神射揮軍小巨蛋4強

圓圓化身「真人版黃色小鴨」！　首登大巨蛋主持解鎖願望清單

後座長腿閨蜜沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

生活熱門新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

女房仲「被同事壓床脫褲」身心崩潰：他卻開心領獎

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

更多熱門

相關新聞

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

英國一對情侶長年不孕，又無法負擔試管嬰兒費用，男方遂將自己與他父親的精液混合在一起、注入女方體內，竟然順利懷孕並且產下一子。當地議會得知後提起訴訟，要求執行親子鑑定，查明男童生父究竟是誰，但15日被高等法院駁回。

試管嬰兒擴大補助！1.4萬對不孕夫妻產下1.6萬名寶寶

試管嬰兒擴大補助！1.4萬對不孕夫妻產下1.6萬名寶寶

她喪夫想再拚一胎　「死後取精」法院判准

她喪夫想再拚一胎　「死後取精」法院判准

國健署揭試管嬰兒補助成果　2年半催生1.5萬名寶寶

國健署揭試管嬰兒補助成果　2年半催生1.5萬名寶寶

名醫「掉包精子」秘密播種女病患

名醫「掉包精子」秘密播種女病患

關鍵字：

茂盛醫院試管嬰兒

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

台灣又有大陸品牌新車現身測試

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面