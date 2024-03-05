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愛沙尼亞國會訪團來了　民進黨關注數位治理、假訊息

▲▼愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）本周率8位跨黨派議員訪台，並於今（5）拜訪民進黨中央。（圖／民進黨提供）

▲愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多今率團拜訪民進黨中央。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）本周率8位跨黨派議員訪台，並於今（5日）拜訪民進黨中央，雙方探討如何應對假訊息，以及愛沙尼亞在數位治理及網路科技基礎建設的成果。民進黨副秘書長翁世豪會中談及，如何善用科技在公共事務中增進效率，以及防範威權勢力利用新興科技來打擊民主價值，是兩國需要共同面對的挑戰。

愛沙尼亞國會友台小組今天到訪民進黨中央，訪團成員為愛沙尼亞跨黨派國會議員，並由友台小組主席裴克多率團，此會議由民進黨副秘書長翁世豪、立法委員洪申翰、陳冠廷、張雅琳、青年發展部主任阮俊達、國際事務部主任李問、副主任邱雯莉共同接見。

翁世豪會中談及，歡迎來自愛沙尼亞國會友台小組的國會議員們到訪本黨，並表示此會議展現了國會外交的重要性，也彰顯了民主國家團結彼此支持的核心精神，同時也感謝友台小組在愛沙尼亞國會中為台灣發聲，特別是裴克多時常公開聲援台灣有意義地參與國際組織。

由於裴克多曾經擔任職業自行車選手，翁世豪特別致贈享譽國際的台灣知名自行車品牌安全帽，造型以愛沙尼亞國旗的色彩藍白黑三色相間，藉以推廣台灣的產業，也透過運動與文化交流推展國際友誼。

裴克多則表示，希望愛沙尼亞與台灣推動以民主價值為基礎的外交政策（values-based diplomacy）、台灣和愛沙尼亞同樣堅持民主，為人權而奮鬥，並且同樣面對威權主義的威脅，未來冀盼也能在經濟政策等面向，持續推動共享價值與夥伴關係。

此外，陳冠廷會中指出，目前台灣處於一個充滿挑戰的世代，面臨外部勢力試圖操控網路輿論的影響，選舉期間更充斥著來自中國多樣的介選手段，因此，台灣必須要與歐洲、印太等區域的夥伴進行以價值外交為基礎的合作關係，來維護民主成就。

雙方交流議題涵蓋廣泛，包含探討雙方如何應對威權政權運用假訊息攻擊民主的手段，以及愛沙尼亞在數位治理及網路科技基礎建設的成果，另外，由於烏克蘭現今仍持續受到俄羅斯戰火摧殘，愛沙尼亞長期對烏克蘭高度支持，民進黨表示將與全球的民主夥伴團結一致支持烏克蘭，透過國會外交的力量，共同守護民主價值。

今日愛沙尼亞國會友台小組團員一行8人來訪民進黨中央黨部，包含友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、文化委員會副主席陸凱思（Tõnis Lukas）、憲法委員副主席房杰克（Jaak Valge）、國會議員雷攸谷（Juku-Kalle Raid）、國會議員柯絲特（Ester Karuse）、國會議員羅薇絲（Luisa Rõivas）、國會議員古珂翠（Katrin Kuusemäe）、國會議員尤卡蔓（Karmen Joller）。

▲▼愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）本周率8位跨黨派議員訪台，並於今（5）拜訪民進黨中央。（圖／民進黨提供）

▲▼愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）本周率8位跨黨派議員訪台，並於今（5）拜訪民進黨中央。（圖／民進黨提供）

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