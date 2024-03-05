OL出差過夜「怕鬼」請男同事陪1晚　怒告性侵不成...真相曝光

▲1名怕鬼的女性上班族，出差時請男同事留在飯店房間陪伴，事後控告男同事性侵。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北上班族小夢(化名)指控男同事，在去年一起到高雄出差過夜時，趁著她酒醉未醒，偷吻指侵，男同事喊冤，是小夢說怕鬼，需要陪伴，感覺彼此互動曖昧才有親密行為。台北地檢署調查後，因為其他同事證稱，沒發現2人有何異狀，事後小夢也曾傳訊給男同事「以為你認錯人」，與一般遭性侵被害人的反應不同，5日將全案處分不起訴。

小夢與公司同事一行4個人，在2023年7月9日到高雄出差，因行程安排，本來就預定要在高雄過夜，只是原本每個同事各開1間房，大夥兒因難得下班還能聚在一起，因此先到其中1名同事的房間把酒言歡，各自解散後，小夢由男同事陪同回房。

小夢回到台北後約1個禮拜提告，指控男同事在出差第2天的清晨5點左右，在飯店房間內，趁她酒意尚未清醒時，親吻她的頸部，還把手往下移動，隔著她的內褲撫摸，最後以手指侵入，涉嫌趁機性交等罪。

▲OL指控男同事趁她前晚酒意未醒時性侵。（示意圖／bakutaso.com）

男同事否認違背小夢的意願，辯稱當時是小夢請他留在房內陪她睡，隔天起床後覺得與小夢的互動曖昧，所以有做出一些親密舉動，但當時小夢很清醒，男同事猜測，可能是因為自己回台北後，對小夢比較冷淡，才讓小夢想要提告。

一起出差的同事則證稱，大家一起小酌並未過量，小夢看起來意識還很清楚，隔天大家集合的時候，也看不出有異狀，小夢與男同事的互動很正常，完全沒想到2人同房時發生這種事。

檢警勘驗飯店監視器，小夢回房過程沒有酒醉需要攙扶的樣子，而小夢曾LINE給男友，說自己「怕鬼，請同事留在房間內陪」，回到台北，小夢還會好奇該名男同事「是不是對每個女生都這樣」、「以為你認錯人」，相關事證與男同事說法相符，無證據顯示她因為無法抗拒而遭性侵，將男同事處分不起訴。