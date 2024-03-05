區域各國怨大陸在各海域行為　澳洲4年投資13.2億：強化海上行動

▲澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中國大陸漁船在金門翻覆事件後，海巡署跟中方代表協商至今無果，中方則派海警船在周邊海域巡查，登檢我觀光船；在此同時，菲律賓也抗議中方在南海的各項侵擾行為，而澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）也公開表示，將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，擴大投資強化海上行動。

中國方面近日派出海警船在周邊海域巡查，在2月19日在金門和廈門之間的海域，罕見登上台灣籍的觀光船「初日號」，登檢時間長達半個小時。對此，我海巡署表示，長期台方本於善意，對於中方無故意違法，誤入我方水域的船舶，都是以廣播驅離的方式，從未登檢，呼籲中方秉持和平、理性的原則，共同維護金廈海域的安寧。

事實上，中國在區域間的爭端不僅止於金門海域，在釣魚台的周邊海域持續跟日本糾纏之外，在南海也有不少的騷擾行為。澳洲外交部長（Penny Wong）4日於東南亞國家協會（ASEAN）舉行的峰會上表示，澳洲將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，其中包括4000萬澳元，與東南亞國家的優先要務一致。

黃英賢表示，正面對破壞穩定、挑釁、脅迫的行動，包括「不安全的海上與空中行為」，而自由開放的南海航道對整個區域的貿易至關重要。她強調，南海、台灣海峽和湄公分區（Mekong subregion）發生的事，越過整片太平洋會影響所有人。

除此之外，菲律賓總統費迪南德·小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4日在澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）論壇上發表演說中，也有觸及南海的議題。

小馬科斯公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為，包括使用水砲和軍用級雷射以及用衝撞手段驅趕菲律賓船隻；同時，菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）在接受媒體訪問中也公開表示，菲律賓希望與中國和平解決海上爭端，但要向北京傳達一個簡單的訊息，「停止騷擾我們」。