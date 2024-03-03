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15次密商破局！海巡署官員突候補機位返台　陳玉珍：歧異點已少

▲▼陸船翻覆釀2死案，陳玉珍認為雙方盡量求同除異，目前溝通歧異點已經相對少。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸船翻覆釀2死案，陳玉珍認為雙方盡量求同除異，目前溝通歧異點已經相對少。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

陸船翻覆釀2死案，雙方代表今（3）日上午9時再度相約於浯江飯店進行第15次閉門密商，上午會談結束後據悉仍沒有結果，雙方請示上級裁示後，海巡署官員稍早突然候補機位返台，疑似預告下午不會再開協商會。對此，金門縣立法委員陳玉珍則說，目前雙方溝通歧異點已經相對少，希望可以和順解決，恢復兩岸友好。

由於明（4）日立法院將針對214金門事件進行質詢，外傳今天無論如何，海巡署等相關部門代表都得談出一個結果來，以供備詢，因此海巡與陸方上午展開第15次閉門會談時，外界都期待是最後一次協商會，未料會談經過75分鐘後據傳仍是沒有結果，雙方前後離開會談場地，都未對外發言。

陳玉珍稍早接受媒體採訪，提到我方海巡與陸方會談部分，就是希望可以盡量求同除異，「我想歧異點已經相對的少，希望可以和順解決，兩岸往和緩方向發展，尤其是金門跟福建一帶關係，事實上是很密切的」，盼兩岸人民慢慢恢復以前友好的往來跟交流。

另外對於立法院將針對214金門事件質詢，她認為，立法跟行政之間必須要互相尊重，如果有疑慮的話應該也可以事先跟討論，「所以立法跟行政之間的衝突，或者是說對於事件標題看法不一樣，我想也不至於會影響到小兩岸之間溝通跟協調。」

對於對岸要求台灣政府應給陸方一個交代，陳玉珍認為，陸方所要求4點，包含查明真相和究責，相信我方司法單位會做公正而且迅速的調查，「那這部分如果陸方也疑慮，我們也會適度讓家屬、家屬代表在這過程中參與了解，了解到底發生什麼樣的事情，可以撫慰往生者家屬的心靈。」

至於撫卹和道歉部分，陳玉珍透露兩岸已達成相當的共識，「這部分我們也是表達不希望這樣不幸事件發生，道歉部分，有關於道歉內容還有形式也要盡量求同除異，希望可以達成一定共識。」

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