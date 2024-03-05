警告「非法闖入」菲國漁船　中國海警今起「依法」採取管制措施

▲ 菲律賓海岸防衛隊日前在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

記者任以芳／綜合報導

中菲在南海爆發衝突，中國外交部發言人毛寧昨4日在例行記者會指出，中方依法採取必要措施捍衛自身主權和權益。中國海警今（5日）宣布，依法對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制措施，相關學者也指出，目前看不到有緩解趨勢，局勢甚至會惡化。

近一段時間以來，中菲在黃岩島和仁愛礁及其附屬海域爆發多次衝突，加劇南海緊張局勢。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Romualdez）日前稱，亞洲區域衝突的真正「爆發點」位於南海，而非台灣，直指將與美、澳等盟友共同抵禦中國侵略，

根據法新社昨報導，東協（ASEAN）的特別峰會昨起起在澳洲墨爾本登場，談及南海主權爭議，菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在場邊受訪時向中國喊話，中方在南海應停止「騷擾」菲方船隻，應該以和平方式解決爭端。

針對馬納羅言論，中國外交部發言人毛寧昨4日舉行的例行記者會回應稱，近期海上事態的起因是菲律賓頻繁在南海採取侵權挑釁行動，侵犯中方領土主權和海洋權益。中方依法採取必要措施捍衛自身主權和權益，不存在所謂中方「騷擾」菲方船隻的情況。

▲菲律賓、美國於南海進行3次聯合巡邏和海上合作行動。（圖／達志影像／美聯社）

「誰在不停攪動南海局勢？誰在不斷散布『中國威脅論』？誰在到處拉幫結伙搞陣營對抗？『經濟脅迫』是誰發明的？肇始何處？誰慣用這個手段？答案不言自明。」中國駐菲律賓大使館3日連六問，回擊菲律賓方面近日發表的涉華言論。

《環球時報》報導指出，對菲方拉幫結派、「文攻武嚇」的行徑，上海國際問題研究院副院長李開盛，在菲律賓國內局勢和美菲關係發生了變化的大背景下，中菲在南海的緊張局勢仍在持續升級，總體而言，目前還看不到這種緊張局勢有根本緩解的趨勢，甚至局勢還有可能會持續惡化。

資料顯示，仁愛礁（Second Thomas Shoal）位於南沙群島東部，美濟礁東南約14海里、菲律賓巴拉望島西方105海里，為一座環礁，長15公里，寬約5.6公里，目前中國大陸、越南、菲律賓及台灣皆聲稱對其擁有主權。