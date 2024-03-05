國民黨擬推「藐視國會罪」惹議　藍委：藍綠白都適用為什麼要怕？

▲國民黨團召開記者會並回應時事。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團擬推動「藐視國會罪」，引來朝野議論。國民黨團書記長洪孟楷表示，民主法治的社會裡面，立法、行政相互監督制衡，在民主法治國家像是美國，他們的藐視國會更加的重罪，立法權不分藍、綠，民進黨立委在立法院也有相當席次，未來有行政官員有藐視綠營民代，一樣可以用相關條例。

對於國民黨要推動的「藐視國會罪」，洪孟楷表示，過去民進黨一黨獨大、一黨專制，認為黨意說了算，讓立法權被矮化，他們實在不能接受，為加強立法權的角色，藍、綠都應該支持，民進黨立委在立法院也有相當席次，未來有行政官員有藐視綠營民代，一樣可以用相關條例。

洪孟楷舉例，昨天在衛環委員會中，立委林淑芬他一而再、再而三質詢食藥署署長吳秀梅，她也認為吳秀梅不適任，但是每每在質詢，食藥署都不能針對問題、面對問題、回答問題，讓林淑芬不能接受，未來，如果有藐視國會的部分，綠營立委也可以要求相關部會首長負起責任。

洪孟楷強調，藐視國會是尊重人民、尊重國會、尊重代表最高民意的立法院，背後所代表的就是2300萬人，不是藍營的權力，綠營也有這樣的權力一樣可以監督政府，除非綠營立委甘願做行政部門的應聲蟲，否則應該一起努力，讓國會回到應有的尊嚴。

媒體問到，有親綠律師認為，立法委員的程度要先提升，反譏「整天問白癡問題，還要人家不藐視你？」對此，洪孟楷則說，既然已有特定立場，想要帶風向就不需要了吧，好好看看政府現在應該要被質詢、監督的重點，看守內閣變成看破內閣，被人民看破手腳，一個桃機公司大塞機事件，還檢討在野黨嗎？要不要好好監督現在政府？

立委羅廷瑋也說，昨天立委廖偉翔在衛環委員會問衛福部長薛瑞元，為何缺席食安會報長達343天，但薛說，缺席是因為要出席立院質詢，因此只能請假。但羅廷瑋指出，上次食安會報日期是112年10月26日下午三點，薛瑞元結束在立法院質詢是下午1點22分，兩者會議時間根本沒有衝突，顯示官員就是公然說謊，這不是就是藐視國會嗎？立委努力的質詢，換來的是謊言，因此一定要訂定藐視國會罪，這法案藍綠白都適用，為什麼要怕呢？

