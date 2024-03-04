陸漁民溺斃「家屬撫慰金」多少？　海巡署：平均300至400萬台幣

▲管碧玲、周美伍今日於內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（4）日邀請海委會主委管碧玲等人，進行「金門撞船案」專題報告。國民黨立委賴士葆質詢時撫慰金數額，海巡署長周美伍回應，目前雙方還在溝通當中，不便透露；但是依據過往陸委會、海基會處理陸人在台死亡意外的案例，平均是在300至400萬元台幣左右、約80至100萬元人民幣。

立法院內政委員會今日邀請海洋委員會主任委員管碧玲、大陸委員會主任委員邱太三、國防部及海軍司令部參謀長就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

對於陸委會送至立法院的報告罕見沒有標題，賴士葆批評這是藐視國會、藐視召委高金素梅。邱太三答詢表示，陸委會沒有更改召委的題目，只是沒有寫出來，原本是要在今天口頭報告時做說明；賴士葆聞言後緊追不捨，邱太三這才說「確實值得再商議」，也願意就此向高金素梅表達歉意。

被賴士葆問及事件發生後，兩岸是否惡意螺旋上升？邱太三則否認，「不覺得我們有惡意；兩岸的意外事件過去曾有九次協商，也快速解決，所以過去都有處理的機制與經驗」。

賴士葆續問，「那現在怎麼變成這樣？」邱太三說，「這應該是問對岸，不是問我」，因為海巡署是積極的想要盡速去處理。

