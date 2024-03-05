【廣編】高達8成5台灣女性　有生理期濕悶、異味反覆困擾

【廣編特輯】

圖、文／Kotex靠得住提供

台灣氣候潮濕悶熱，女性們最有感！許多女性都曾經歷惱人的私密處困擾，包含搔癢難耐、分泌物不斷、甚至出現令人尷尬的難聞異味，更惱人的是生理期來臨時因長時間使用衛生棉包覆私密部位，往往讓妹妹困擾不適情況更加惡化。一項由Kotex靠得住品牌與AC尼爾森市調公司共同進行的女性生理期常見困擾調查顯示，台灣地區有高達85%女性覺得生理期潮濕悶熱不舒服、另有70%的女性飽受異味困擾。

為幫助廣大女性擺脫生理期潮濕悶熱與異味困擾、根除私密處反覆感染的難言之隱，國內女性抑菌生理用品Kotex品牌，再度創新推出市場首見主打「3重私密淨化」概念的「Kotex草本抑菌淨化加強版衛生棉」，這款被喻女性私密壞菌與異味剋星的經期神級新品，除了採用具99%抑菌效果獨家天然抑菌層，更創新打造「雙重抑味科技」，首創淨味加強圈與植萃抑味層，經過消臭性能測試，能有效抑制100%異味；而具有千萬透氣孔的高透氧棉片，能長時間維持私密處乾爽不悶熱。針對台灣地區超高比例女性經歷私密處反覆不斷的困擾，品牌指出，生理期除了做好抑菌基本功，選用兼具有效抑味與透氣的產品，才能徹底擺脫惱人的濕悶與異味困擾，擁有一「淨」到底的舒適生理期。

全新「Kotex草本抑菌淨化加強版衛生棉」，推出23cm日用及28cm量多兩款不同流量選擇，加上原本囊括19公分到41公分不同長度的Kotex草本抑菌系列，全面滿足女孩們經期護理的不同需求。即日起於全聯、愛買、家樂福、大潤發、康是美、屈臣氏、pchome、momo等實體賣場及網購通路將陸續推出買一送一促銷活動。

(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)