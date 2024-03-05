陸今年經濟增長目標定5%　專家：實際成長動能要比去年強

▲大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日在全國人大會議上發表政府工作報告，公布今年經濟成長目標為5%左右。對此，專家認為，5%的目標有助於穩定市場預期，且考量到基數影響，實際成長動能會強於去年。

浙江大學國際聯合商學院數位經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林說，目前經濟結構性問題還是比較突出，2024年中國經濟繼續從追求規模轉向追求質量，5%的GDP增速雖然謹慎，但如果將經濟的重點放在質量上，5 %的意義勢必會很大，結合另一個目標「單位國內生產毛額能耗降低2.5%左右」看，這很好體現了2024年經濟發展重質量的特徵。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，實際上，考慮到基數因素影響，今年實現5%的經濟成長目標，意味著實際經濟成長動能強於去年。

王青指出，5%的成長目標與先前國內外各類機構判斷基本一致，有助於穩定市場預期，預計2024年居民消費可望繼續恢復，加之宏觀政策仍將保持一定穩健增長力度，今年經濟實際成長水準可望達到5%左右。

大陸將2024年居民消費物價漲幅目標定為3%左右，盤和林認為，這顯示今年在刺激內需市場上將進一步發力，且力度還會比較大，「當然，這也是基於全球宏觀經濟面做出的決定，因為2024年美元無風險利率很可能是下降態勢，這對於中國經濟擴張是有幫助的。」

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，物價目標符合市場預期，2023年物價水準整體偏低，主要反映供需結構存在一定失衡，需求復甦相對供給復甦滯後，以及受到國際能源、原材料等商品價格大幅回落影響。

周茂華指出，從趨勢看，中國商品消費整體低於趨勢水平，消費動能有進一步修復空間；工業企業部門整體庫存積壓情況在持續緩解，工業出廠價格逐月改善等，商品通脹大幅下滑階段過去等，「今年物價可望呈現溫和改善態勢。同時，受目前全球通膨仍偏高、全球極端氣候頻傳、地緣衝突潛在外溢等影響，約3%的通膨目標較為適當。」