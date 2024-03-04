男甫下飛機準備歡遊台南享美食　不料深夜攜毒遭南警送辦

▲市警二分局南門所所長周有謚、警員吳宗懋，4日凌晨攔車查獲澎湖來台南訪友的20歲劉姓男子，持有安非他命吸食器，安非他命及愷他命等毒品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第二分局南門所所長周有謚、警員吳宗懋，4日凌晨1時許在金華路與臨安路口時，發現前方1輛自小客車速度忽快忽慢，且變換車道未打方向燈，經攔車盤查發現葉姓駕駛開車載遠從澎湖來訪之20歲劉姓友人準備吃消夜，劉男背包內有安非他命吸食器，1包安非他命及愷他命等毒品物，全案依毒品罪嫌送辦。

員警攔下由葉男駕駛之汽車，得知其開車載乘剛從澎湖前來遊玩之劉姓友人，準備前來市區饗用宵夜美食及唱歌接風，也因道路不甚熟悉，邊開邊找以致車速時快時慢為警注意。在員警攔下時，乘客之劉男神情慌張，除慌張地將背包各式拉鍊拉上且緊緊牢抱之舉動，也讓員警注意起疑。

陸續在配合受檢中，除先在背包內之衣物上發現有1組安非他命吸食器，也讓劉男洩氣地將藏於背包夾層之2包毒品交出，經員警帶回實施毒物檢測，分別為安非他命（37.74公克）及愷他命（0.28公克）等毒品，全案調查後將劉嫌依毒品危害防制條例罪嫌送辦（駕駛葉男配合尿液檢驗呈現陰性反應）。