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台南志工愛心義剪　養護機構院生喜獲新造型

▲台南市文化創意美學職業工會志工相約做公益，4日前往伊甸香柏樹日間照顧服務機構替院生理髮，讓院生感受到志工們滿滿的愛心與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化創意美學職業工會志工相約做公益，4日前往伊甸香柏樹日間照顧服務機構替院生理髮，讓院生感受到志工們滿滿的愛心與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」義剪志工團隊，長期為教養院、養護中心等弱勢身障者及長輩提供義剪服務，使黃偉哲市長建立的「希望家園」盡善盡美，台南市文化創意美學職業工會志工相約做公益，4日前往伊甸香柏樹日間照顧服務機構替院生理髮，讓院生感受到志工們滿滿的愛心與關懷。

▲台南市文化創意美學職業工會志工相約做公益，4日前往伊甸香柏樹日間照顧服務機構替院生理髮，讓院生感受到志工們滿滿的愛心與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於南區的伊甸香柏樹日間照顧服務機構，服務對象為15至64歲之身心障礙者，提供生活照顧服務並安排各項多元活動，延緩其身體功能退化並提升生活品質，同時紓解家庭照顧者之照顧壓力。伊甸香柏樹的辛悅綾社工表示，有院生因缺乏安全感，需阿嬤坐在旁邊先剪髮，才願意接受義剪志工剪髮服務，很感謝志工團隊的幫忙，讓孩子們擁有漂亮、帥氣的髮型，有些人剪完還會跑去洗手間照鏡子，興奮之情全都寫在臉上，對於剪好的造型非常滿意。

▲台南市文化創意美學職業工會志工相約做公益，4日前往伊甸香柏樹日間照顧服務機構替院生理髮，讓院生感受到志工們滿滿的愛心與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化創意美學職業工會鄭玉娟監事會召集人表示，志工在義剪服務過程非常細心，若有剪下的短髮黏在院生的臉上或眼睛周圍，會立刻輕柔地幫院生清潔，體貼入微的舉止讓院生能安心接受理髮服務；此外，剪髮前志工也會與院生、機構服務團隊討論髮型，依照家長需求或院生喜好，幫院生剪出美觀又好整理的髮型。

勞工局長王鑫基表示，院生剪完頭髮滿意又開心的模樣，是對志工夥伴最大的鼓勵，感謝台南市文化創意美學職業工會志工貢獻專長回饋社會，用愛溫暖弱勢朋友的心。

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