25歲女醫學生「牛馬一樣幹活」…反鎖在醫院厠所輕生亡！遺書曝光

▲25歲規培生醫院內自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省人民醫院一名正在實習的25歲女醫學生，24日把自己反鎖在醫院的衛生間，留下遺書輕生身亡。經法醫鑑定，身體左頸部有切口，身旁有手術刀。事後，遺書曝光，女孩淚述，「我真的好累，想回去休息了」、「明明是假期，卻天天在加班」、「像牛馬一樣幹活」、「機器也需要定期檢修啊」、「我真的堅持不下我去了」。

據《貓頭鷹視頻》報導，近日，網傳湖南師範大學醫學院一名研究生三年級的女學生，在湖南省人民醫院自殺身亡引發關注。

學生家屬發文求助稱，「2月24日凌晨2點37分接到學校老師電話，說孩子已經自殺，沒有生命徵象。趕到殯儀館，工作人員以非工作時間不讓探視，拒絕讓我們見孩子，家屬強烈要求才見到，要求查看事故現場也被院方拒絕。經法醫鑑定，人已死亡，身體左頸部有切口，身旁有手術刀。警方判斷，衛生間是反鎖的，故初步排除他殺。」

2月25日，家屬質疑醫院、學校不主動，不聯繫，不作為。2月26日，家屬自述去醫院門診討要說法，院方高層未出面安撫，而是安排保全毆打親屬，導致一名親屬頭部撞地受傷、一名親屬手腕被掰傷。

2月29日，知情人稱，事情有了新進展，疑似死者遺書找到。女孩寫道，「明明是假期，卻天天在加班」、「像牛馬一樣幹活」、「明明心臟已經快要跳出來了」、「可怕的是這個月會不會以各種藉口不讓過規培」、「熬不下去了」、「沒日沒夜的加班」、「心率已經150+了，可還在科室，還有事情沒做完，還是不能回去，還有出院等著我辦」。

女孩淚述，「怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。對不起爸媽，生養之恩，來世再報。」最後，她表示，「再也不見，這個世界。也不用6點半起床上班上到淩晨了。寫不完的病歷再見了。」

該研究生的遭遇引發了網友對大陸規培生制度（編按：規培生就是大陸醫學院校畢業後，還沒有成為住院醫師前參加規範化培訓的階段。）的同情，「又是一個規培生」「一張規培證，一張畢業證要了多少人的命」。

據悉，2015年大陸衛生部等部門發布的《關於開展專科醫師規範化培訓制度試點的指導意見》，規定了「5+3+X」的專科醫師規範化培訓模式，即在5年醫學本科教育之後，進行為期3年的住院醫師規範化培訓，然後再依據各專科培訓標準與要求進行為期2到4年的專科醫師規範化培訓。

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