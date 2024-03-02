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奠定醫學堅實基礎！無語良師用愛陪伴認識人體　慈大生感恩追思

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春雨綿綿，是萬物滋長的時節，慈濟大學1日舉辦112學年度大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮，醫學系三年級和後中醫學系一年級醫學生為無語良師入殮，感謝老師一學期的教導和陪伴，大體解剖課就像是醫學生行醫之路的成年禮，他們首次在真實的人體上劃刀，為未來醫學生涯奠定堅實基礎。

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大醫學系和後中醫學系師生2月29日就到火葬場為老師最後停留的地方打掃，3月1日用心籌備了感恩追思典禮， 107位學生獻唱「菩薩的化身」，台下12朵海芋代表著老師們，同學們以舞蹈、歌唱、戲劇、手語以及影片等方式表達對老師的感恩之情。

112學年第一學期包括大體解剖學、大體解剖學實驗和神經解剖學等多個課程從無語良師身上學習，醫學系三年級盧廷瑋同學表示，人體有深淺層面，書本只能看到2D平面的解剖圖，從老師身上學習到實際的狀況，非常感謝老師的奉獻。

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

醫學系三賴建安同學分享，過去半年在老師身上把握機會熟悉技巧，不斷地思考應該要如何下刀才能更有效率，如何操作才能在未來帶給患者最輕微的疼痛。後中醫學系一年級戴苡嘉同學說：「老師的精神帶給我們啟發，生命雖然短暫，但仍要想要憑藉自己的力量貢獻給社會。」

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大醫學系郭昶志副主任頒發感恩紀念牌給12位老師家屬。郭昶志副主任致詞表示，無語良師們的奉獻精神提供了寶貴的教育資源，期待同學在未來的醫療工作上繼續傳承老師感恩、尊重、愛的精神。

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

無語良師呂文忠老師年輕時在高雄青果社工作，年紀漸長後教導外丹功，大家敬稱老師為「文忠桑」，後來又全心投入慈濟志工。呂文忠老師的孫子王宏霖表示：「阿公教導我們要幫助別人，他即使往生後還捐贈大體，讓學生可以藉由阿公的身體把大愛傳給更多人。」

▲▼慈濟大學舉辦大體解剖學入殮、送靈、火化、感恩追思暨入龕典禮。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大醫學系和後中醫學系師生提前到火葬場為老師最後停留的地方打掃。

丁謝碧霞老師國小畢業後因經濟因素無法繼續升學，但她每天利用準備早餐的時間聽收音機學習英文，小小年紀就在外國人家當保母、面對困難老師總會鼓勵自己和他人「驚驚袂著等！」不要害怕才會成功。

因為有無語良師的陪伴，讓醫學生的學習之路充滿了愛。靜思精舍德宇師父開示，無語良師的生命雖然終止，但是他們無形的生命透過同學未來行醫之路繼續延續。

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