碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

▲碧桂園。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房地產商碧桂園暴雷效應開始蔓延！日前被呈請清算的碧桂園4日發布公告稱，將在稍後階段結合境外重組的進度，考慮是否向香港高等法院申請認可令，並將在適當時間通知股東及投資者。

碧桂園2月底披露，香港建滔集團旗下的「永恆信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約港幣16億元（約合新台幣64億元），2月27日向香港高等法院呈請針對碧桂園的清算。

據《澎湃新聞》報導，碧桂園表示，公司不能保證申請認可令，即便申請香港高等法院也未必會授出認可令。公告稱，若認可令未獲申請或授出，且本公司最終因呈請而清盤，則於起始日（即2024年2月27日）後作出的本公司股份轉讓將屬無效。

碧桂園同時表示，目前，公司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。

根據報導，香港高等法院將此案定於今年5月17日首次聆訊。

碧桂園表示，將繼續與境外債權人保持積極主動溝通，並盡快形成重組方案。目前預期呈請將不會對碧桂園的重組計畫或時間表造成實質性影響。碧桂園將繼續確保項目「保質保量交付」，確保正常經營穩定。

另外，據《財聯社》報導，碧桂園4日召開月度集團管理會議，碧桂園主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備。」