全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

▲國民議會議長布勞恩皮維宣布墮胎權通過入憲。（圖／路透）



文／中央社

法國國會議員今天召開國會兩院特別會議，以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」入憲案。法國成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家，意義重大。

法國參議員與國民議會議員今天全體動員，於凡爾賽宮召開國會兩院特別會議，針對「自願終止妊娠」（IVG）入憲案進行最終投票。925席中有852席投票，結果為780票贊成、72票反對，以壓倒性支持正式通過法案。

歷經一年半的推動與立法程序，「自願終止妊娠」終於確認寫進憲法，使婦女墮胎權的自由受到保障。如今，法國正式成為全球第一個將此權入憲，亦即寫入基本法的國家。

當國民議會議長布勞恩皮維（Yaël Braun-Pivet）今天下午宣布最終票數後，議會大廳響起長達數分鐘不間斷的如雷掌聲。

同一時間，早已聚集大批民眾的艾菲爾鐵塔前人權廣場也放出煙火，鐵塔燈光閃耀，頓時響起熱烈掌聲。鐵塔上也出現「我的身體，我的選擇」（Mon corps mon choix）字樣，慶祝法案通過。

墮胎權入憲案可謂法國少有獲得跨黨派共識的法案。2022年提出法案的議員就來自不同背景，包括執政黨復興黨（Renaissance）、生態黨（Generation Ecologists），以及常與政府意見相左的激進左派不屈法國（LFI）等黨。

2023年底，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也公開表示支持法案。馬克宏今晚在社群媒體X平台慶賀法案通過，並寫道：「法國的驕傲，普世的訊息。」

他更宣布，將於3月8日國際婦女節中午，舉辦史上首次「入憲儀式」，開放民眾參加，共同慶祝最新的自由保障走進憲法，以慎重修改第五共和的根本大法。

不屈法國國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）也是最初提案議員，她於會議中發言指出，「今天法國站在世界面前，法國榮耀了自己…法國與人權志業重新連結」。她表示，這是對世界各地奮鬥女性的承諾，「這個勝利屬於你們」。

今年1月國民議會投票通過法案，參議院於上週也表決通過。因此費加洛報（Le Figaro）寫道，今天表決現場其實沒有太多的緊張氣氛。多年倡議墮胎權的左派議員更是帶著笑容出席。

幾位原本對法案抱持謹慎態度的中間或右派參議員也投下贊成。其中有人向法媒表示，「媒體壓力」幾乎已經「無法對抗」。

中間聯盟黨團主席馬賽（Hervé Marseille）不贊成法案，但坦言「無論如何，我們的論述無法被聽到。我們講憲法，他們卻回自願終止妊娠。大眾發聲、輿論已決、風向也大力支持，那就討論其他事情吧」。

警方指出，今天下午也有約550人集結於凡爾賽宮前，抗議墮胎權入憲。然而根據法國不同民調，約有80%民眾贊成該權入憲。

墮胎權自1974年以來在法國向來合法，由一般法律保障。美國最高法院於2022年推翻已有半個世紀歷史的墮胎權，允許各州禁止或限制墮胎。法國將婦女墮胎權利與自由以最高位階之憲法保障，具重大意義。