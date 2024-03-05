　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

▲國民議會議長布勞恩皮維宣布墮胎權通過入憲。（圖／路透）

▲國民議會議長布勞恩皮維宣布墮胎權通過入憲。（圖／路透）

文／中央社

法國國會議員今天召開國會兩院特別會議，以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」入憲案。法國成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家，意義重大。

法國參議員與國民議會議員今天全體動員，於凡爾賽宮召開國會兩院特別會議，針對「自願終止妊娠」（IVG）入憲案進行最終投票。925席中有852席投票，結果為780票贊成、72票反對，以壓倒性支持正式通過法案。

歷經一年半的推動與立法程序，「自願終止妊娠」終於確認寫進憲法，使婦女墮胎權的自由受到保障。如今，法國正式成為全球第一個將此權入憲，亦即寫入基本法的國家。

當國民議會議長布勞恩皮維（Yaël Braun-Pivet）今天下午宣布最終票數後，議會大廳響起長達數分鐘不間斷的如雷掌聲。

同一時間，早已聚集大批民眾的艾菲爾鐵塔前人權廣場也放出煙火，鐵塔燈光閃耀，頓時響起熱烈掌聲。鐵塔上也出現「我的身體，我的選擇」（Mon corps mon choix）字樣，慶祝法案通過。

墮胎權入憲案可謂法國少有獲得跨黨派共識的法案。2022年提出法案的議員就來自不同背景，包括執政黨復興黨（Renaissance）、生態黨（Generation Ecologists），以及常與政府意見相左的激進左派不屈法國（LFI）等黨。

2023年底，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也公開表示支持法案。馬克宏今晚在社群媒體X平台慶賀法案通過，並寫道：「法國的驕傲，普世的訊息。」

他更宣布，將於3月8日國際婦女節中午，舉辦史上首次「入憲儀式」，開放民眾參加，共同慶祝最新的自由保障走進憲法，以慎重修改第五共和的根本大法。

不屈法國國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）也是最初提案議員，她於會議中發言指出，「今天法國站在世界面前，法國榮耀了自己…法國與人權志業重新連結」。她表示，這是對世界各地奮鬥女性的承諾，「這個勝利屬於你們」。

今年1月國民議會投票通過法案，參議院於上週也表決通過。因此費加洛報（Le Figaro）寫道，今天表決現場其實沒有太多的緊張氣氛。多年倡議墮胎權的左派議員更是帶著笑容出席。

幾位原本對法案抱持謹慎態度的中間或右派參議員也投下贊成。其中有人向法媒表示，「媒體壓力」幾乎已經「無法對抗」。

中間聯盟黨團主席馬賽（Hervé Marseille）不贊成法案，但坦言「無論如何，我們的論述無法被聽到。我們講憲法，他們卻回自願終止妊娠。大眾發聲、輿論已決、風向也大力支持，那就討論其他事情吧」。

警方指出，今天下午也有約550人集結於凡爾賽宮前，抗議墮胎權入憲。然而根據法國不同民調，約有80%民眾贊成該權入憲。

墮胎權自1974年以來在法國向來合法，由一般法律保障。美國最高法院於2022年推翻已有半個世紀歷史的墮胎權，允許各州禁止或限制墮胎。法國將婦女墮胎權利與自由以最高位階之憲法保障，具重大意義。

ET快訊
3月份「超強運4生肖」旺到爆！　專家：財源滾滾來
她每月薪水存20%！男友不滿「只有我在打拚」　一票見存款搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

摩洛哥「星星沙丘」至高神聖點謎團　研究發現存在上萬年

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

歐盟重罰蘋果616億　創下歐盟對科技公司「史上最大罰單」

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

加州內華達山脈暴風雪！降雪4公尺「車卡半路」　超過2.4萬戶停電

已婚校長偷吃30歲女師害懷孕　盜8萬公款「買兇殺人」！釀一屍2命

海地宣布進入72小時緊急狀態　首都太子港實施宵禁

天災將至？泰國2個月連續2條「巨大地震魚」現蹤　長近3公尺

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

5億高中生命案再開庭！　夏男穿同件上衣、剪髮

全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

摩洛哥「星星沙丘」至高神聖點謎團　研究發現存在上萬年

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

歐盟重罰蘋果616億　創下歐盟對科技公司「史上最大罰單」

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

加州內華達山脈暴風雪！降雪4公尺「車卡半路」　超過2.4萬戶停電

已婚校長偷吃30歲女師害懷孕　盜8萬公款「買兇殺人」！釀一屍2命

海地宣布進入72小時緊急狀態　首都太子港實施宵禁

天災將至？泰國2個月連續2條「巨大地震魚」現蹤　長近3公尺

愛河屍袋奇案！　死者詭異握拳

全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

今「驚蟄」飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

摩洛哥「星星沙丘」至高神聖點謎團　研究發現存在上萬年

2024兩會／被視為最弱總理　李強「首次」工作報告傳遞黨意志

開南大學兒童課後照服員訓練班招生　3／23開課

「性平三法」修正8日上路　新北婦幼隊宣導首站在南強工商

可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

歐盟史上最大罰單　重罰蘋果616億

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

30KK天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸」又長回來

重機網美印度遭7男性侵　嫌犯長相曝光

拚年省50億　製藥大廠宣布裁員6％

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

以為小感冒　她「四肢發黑壞死」被迫截肢

大白鯊遭開膛取肝　2分鐘精準捕殺

天災將至？泰國2個月內「第2條地震魚」現蹤

亞洲首富娶媳　表演嘉賓竟是天后蕾哈娜

女走斑馬線「被公車拖行」　獲賠23億

男搭機受困廁所35分鐘　空服員聯手破門畫面曝

更多熱門

相關新聞

中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了

中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了

目前抵達法國巴黎，備戰此次法國羽球公開賽的中華代表隊，4日驚傳教練陳宏麟行李遭竊、飯店房間遭闖入等情況，包括戴資穎、李洋及王齊麟都相繼在社群媒體發聲，引發外界關注。對此，體育署回應表示，「目前代表隊已經向大會及飯店反映，報警並要求加強安全維護，另外羽球協會也請我國駐法代表處，作出相關協助。」

瀕危動物馬來虎來台！最快4月亮相

瀕危動物馬來虎來台！最快4月亮相

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

男子法院外「槍決前妻」後自盡

男子法院外「槍決前妻」後自盡

艾菲爾鐵塔員工罷工　暫停開放

艾菲爾鐵塔員工罷工　暫停開放

關鍵字：

法國墮胎

讀者迴響

熱門新聞

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

台灣又有大陸品牌新車現身測試

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

逼女足簽不平等合約　足協急道歉：合約作廢

家寧「凌晨1點半打電話」聊4小時　展榮1句話讓她哭了

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

更多

最夯影音

更多
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面