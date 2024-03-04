2天狂吸6.8萬人次！一票讚「大巨蛋1優點」：真的舒服

▲網友覺得有大巨蛋很不錯。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

日本讀賣巨人來台打交流戰，前兩天（2、3日）在台北大巨蛋與中信兄弟、樂天桃猿對戰，兩場比賽都有3萬多人進場人，兩天共達6萬8780人次。就有網友發文表示，台北這幾天不但冷還下雨，其實有大巨蛋很不錯吧？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的Baseball板上，以「其實有顆巨蛋真的很不錯吧」為標題發文，提到台北這幾天很冷，還會突然下雨，如果沒有大巨蛋，那就會有不少人得淋雨吹風。

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原PO也說，「日本讀賣巨人」誠意十足，對這次交流戰並不敷衍，相信這就是大巨蛋所帶來的效益，所以有大巨蛋其實真的很不錯吧？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看了亞錦賽中韓戰和昨天的兄弟巨人戰，我真的覺得很棒」、「真的很棒啊，感動台灣有一顆室內蛋」、「對我這種以前跑老新竹球場、老台中球場，或者是比較常去台北老球場的老人來說，巨蛋簡直可以說是接近夢幻的東西」、「室內場館也容易吸引到跟風迷」、「看球真的舒服，一堆小問題都是吹毛求疵」。

其中還有網友大讚，只要有室內場地，比賽就相對不會受到天氣影響，「很棒啊，不用風吹雨淋」、「好太多了！再怎麼樣都比在戶外強很多」、「光是幾乎不會延賽掃興就很感人」、「也不用說蓋得多豪華，導致維護費用高，不用曬太陽淋雨就贏了」。

不過也有網友表示，「看球的沒有你想像的多」、「進場的也是有人淋雨耶，不知道他們有沒有感冒就是了」。

對於大巨蛋出現漏水等問題，台北市長蔣萬安4日表示，北市府就是面對問題、解決問題，過去2天突破進場人數新高，「當然這當中難免會有些缺失，我一定是嚴格要求主辦方跟遠雄即刻改善，我們扮演好給予全力協助、監督的角色。」