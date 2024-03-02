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夜市1小吃「倒出來加熱」賣60元　他傻眼：還常有人排隊？

▲蔡姓男子在羅東夜市打小吃業者還開槍恐嚇，被判4年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者游芳男攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夜市可以找到各種小吃，除了傳統美食，也經常能看到創新料理。就有網友點名一款「玉米杯杯」，直呼不懂有什麼特別，卻賣得很貴，「把玉米粒罐頭打開，倒一些出來加熱…就這樣，沒了。」完全沒有再加工，一杯就要60元，還很常有人排隊，「這樣一杯到底有什麼特別的啊？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「玉米杯杯為什麼可以賣這麼貴啊？」文中表示，「玉米杯杯」不知是從何時何地開始出現的小吃，現在蠻多夜市，或有活動市集時都看得到，但他觀察發現，要賣這個似乎很簡單，只要把玉米粒罐頭倒出來加熱就好。

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玉米杯完全沒有再做任何加工，一杯售價卻要60元、加起司的話80元，令原PO不解，「還蠻常看到有人在排隊，所以這樣一杯到底有什麼特別的啊？是有什麼秘密嗎？」

貼文一出，不少人也納悶不已，「那個泰國一杯原味才20幾塊，都嫌貴了」、「台灣人懶到連超市都不去了嗎」、「賣盤子吧！用綠巨人就算了，一堆都用便宜那種」、「而且還不是給你整罐的」、「我看是把開瓦斯的錢算進去了」、「所以沒買過」。

還有網友直嘆，「現在都是小孩要求才去逛，花起來比吃餐廳還貴，尤其夜市小遊戲，100、500、1000的像丟到水裡」、「真的，起司馬鈴薯我也不懂。」

事實上，去年也曾有網友在士林夜市買了一盒起司玉米，嚐鮮點了一份，打開後卻傻眼了，因為紙盒有一半都是空的，只有玉米粒、起司以及少許的玉米片，要價100元，「傻眼…因為攤子沒寫價格，而且我的份也做好了，當下看到一個男的買完面有難色。」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲有網友在士林夜市買一盒起司玉米，打開超傻眼。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

對此，網友紛紛喊扯，「那天小孩說要吃，超級少的，盤子偶爾一次就算了，我們還買兩盒」、「基本上沒有標價的，會先問到老闆再決定買不買」、「買罐頭來吃都比他便宜」、「太誇張了，這樣份量簡直坑人」、「現在的夜市隨便一吃都是大餐的價格了。」

但也有人認為，現在物價狂漲，加上店租跟人事成本，一份賣100元不過分，「一瓶玉米罐30幾，起司加工費、攤位租金，差不多」、「士林的租金超恐怖」、「人家出來擺攤也要租位啊」、「還好吧？我去買玉米杯杯份量比這個少，也是要70元啊！更何況在北部。」

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