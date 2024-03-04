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天災將至？泰國2個月連續2條「巨大地震魚」現蹤　長近3公尺

▲▼泰國2個月內發現第2條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖／翻攝自Facebook）

 ▲泰國今年已發現第2條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國普吉島附近2個月內二度發現俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），先是1月初在普吉島南部沙敦府水域撈到一條長達2.4公尺的死亡個體，2月15日又在西部發現另一條更長的2.85公尺個體。2條魚的殘骸已送往泰國國家科學博物館進行保存與研究，並計畫製成標本對外展示。

據泰國公共電視台、曼谷郵報報導，普吉島芭東海灘（Patong Beach）以西約8海里（約14公里）的安達曼海水域2月15日有漁民發現一條皇帶魚，使用拖網捕撈上船後確認已經死亡，普吉島漁業局長Sitthiphol Muangsong與官員獲報後前往碼頭調查。

▲▼泰國2個月內發現第2條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國普吉島附近2月發現的「地震魚」遺骸保留完整。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，這條皇帶魚的殘骸除了頭部有輕微受損之外，仍算是狀態完好，長度2.85公尺、重量8.6公斤，隨後在2月18日被送往泰國國家科學博物館進行更詳細的研究。

然而，不到2個月前，泰國沙敦府漁民1月初才在普吉島南部的安達曼海淺水區發現另一條皇帶魚殘骸，長度為2.4公尺，但狀態不如這次捕撈到的完整，當時已經送往科博館利用防腐技術處理，並進行後續研究。

▲▼泰國2個月內發現第2條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國國家科博館已經把皇帶魚帶回研究。（圖／翻攝自Facebook）

泰國科博館發文稱，這次是泰國第二度發現皇帶魚，對泰國而言具有重要的學術意義，能藉由遺骸進行新的研究，更重要的是，也因此有機會向公眾展示在泰國海域發現的稀有海洋生物。館方表示，2條皇帶魚被視為「國寶」，以最佳的方式保存，研究完成後將以展覽形式對外展示。

皇帶魚是生活在海面下200公尺至1000公尺的深海魚類，是現存最長的硬骨魚，身長可達17公尺、重達270公斤，鮮少出現在水面上。

▲▼泰國2個月內發現第2條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖／翻攝自Facebook）

▲皇帶魚過去被謠傳與大地震有關，但科學家認為可能是死亡後的屍體或是遇到風暴才會被沖上岸。（圖／翻攝自Facebook）

民間多年來謠傳，皇帶魚現蹤是大地震或海嘯的預兆，但泰國農業大學（Kasetsart University）海洋生態講師托恩（Thō̜n Thamrongnāwāsawat）說明，皇帶魚很少被捕獲，是因為人們通常不會在深水區捕魚，且因為近期印度洋偶極現象，冷水進入安達曼海，才會造成發現不尋常魚類的狀況。

►►►大地震前兆？泰國漁民捕獲皇帶魚爆恐慌　專家解惑了

►►►罕見「地震魚」現蹤加勒比海！居民撈上岸驚叫　地點正巧是斷層帶

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