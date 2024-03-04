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《漢聲》創辦人黃永松辭世享壽80歲！作家楊渡：來人世修行的神仙

▲▼《漢聲》創辦人黃永松2017年曾經獲得第九屆總統文化獎「文化耕耘獎」。（圖／取自中華文化總會官網）

▲《漢聲》創辦人黃永松過世。2017年曾經獲得第九屆總統文化獎「文化耕耘獎」。（圖／取自中華文化總會官網）

記者林育綾／綜合報導

《漢聲》雜誌創辦人黃永松今（4）日凌晨4點30分辭世，享壽80歲。作家楊渡以「回到天庭的黃永松」為題在臉書發文，提及接到黃永松先生的兒子簡訊，並表示後來寫簡訊致哀，「我總感覺，永松兄是來這人世修行的神仙，修行圓滿了，要回去天庭。⋯⋯」網友也紛紛留言哀悼。

楊渡在臉書發文提到，今日接到《漢聲》創辦人黃永松先生的兒子簡訊：「我父親於今晨四時三十分辭世。」他也表示，黃永松因肝昏迷而住在加護病房多日，昨天本想移到安寧病房，卻因怕身體無法承受而未移動。

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他傳簡訊給他兒子致哀，「我總感覺，永松兄是來這人世修行的神仙，修行圓滿了，要回去天庭。他為世間的神佛廟宇做了那麼多事，為民俗藝術的保存，奉獻那麼多心血，為文化的傳承創新，貢獻一生，我相信，天上神佛都會看顧著他的。」

黃永松於1943年10月17日出生於桃園龍潭，適逢台灣日治時期末期、太平洋戰爭期間，他在母親的呵護下躲避空襲的險境中渡過，2歲時台灣光復。幼年曾因體弱，被送進廟裡成為和尚的養子，法名「文松」。在台北成功高級中學畢業後，主修雕塑，自修現代藝術，1967年於國立臺灣藝術專科學校畢業。

後續透過引薦，在中影擔任美術指導、劇照師。1970年獲吳美雲邀請，加入籌辦漢聲雜誌社的編輯行列，從此負責雜誌期刊的美術編輯與「民間文化」總策畫至今，在台灣國內民藝出版界有著全方位的經歷。

黃永松力行田野調查，走訪全台各地鄉鎮，也到中國大陸採集民間藝術，致力於完善「中華傳統文化的基因庫」。一生奉獻《漢聲》雜誌50多年，出版了上百本雜誌、專書，記錄中華文化。

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