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誤以為小感冒！　高中女師「四肢發黑壞死」被迫截肢

▲▼高中女師「感染性休克」四肢發黑壞死。（圖／翻攝自Facebook／Sherri Moody）

▲穆迪因感染性休克導致四肢發黑壞死，最終只能截肢。（圖／翻攝自Facebook／Sherri Moody）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名高中老師去年4月出現感冒症狀，起初她並不在意，沒想到接著卻出現發高燒、呼吸困難的症狀，她被家人送往急診室後，醫生表示她的肺部出現感染，且出現感染性休克，為了拯救她的性命，醫生只能將發黑壞死的四肢切除。

根據《紐約郵報》報導，現年51歲的高中老師穆迪（Sherri Moody）去年4月帶著班級去校外教學時，出現了輕微的感冒症狀，起初她並不在意，但幾天後她卻發高燒、呼吸困難，最後被家人送往急診室。

醫生診斷後指出，她的肺部因肺炎鏈球菌造成感染，身體已經進入感染性休克。穆迪說，她身體狀況一直很好，也從未去過急診室；她的丈夫大衛（David Moody）回想起當時狀況也表示，「我不得不查一下什麼是敗血症，這才意識到我們的情況很嚴重。」

讓症狀惡化的其中一個原因是穆迪一直在服用的關節炎藥物，這種藥物削弱了她身體抵抗感染的能力。最後醫生為了讓血液回流到她的重要器官，犧牲了穆迪四肢的血液循環，大衛說，「我真的親眼看著我妻子的手腳壞死。」

從當時的照片可以看到，穆迪坐在醫院病床的邊緣，身上插著多跟管子，手臂、雙腿全部發黑，無力地垂著。穆迪救回一命後，醫生就將她的手臂和膝蓋以下的腿部截肢。

儘管現實讓人難以接受，但穆迪很快就重新打起精神，「我選擇快樂，而不是讓苦難來定義自己，這並不是說我完全不會難過，但只要哭一下就好，我不會讓它持續太久。」

根據美國胸腔科學會數據，感染性休克每年約影響75萬美國人，通常都是由感染造成，大約有30％會引發嚴重敗血症而死亡。

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