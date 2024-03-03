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禾聯碩「董座過世」推選接手人　蔡金土通化街起家拚出家電傳奇

禾聯碩董座過世「臨時董事會推人選接手」　蔡金土通化街電器行起家創家電傳奇

▲禾聯碩董事長蔡金土。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

家電股王禾聯碩今（3）日發布重訊表示，董事長蔡金土過世，因此禾聯碩將召開臨時董事會推選董事長，但未對外說明董事長的逝世原因，公告中強調，公司會遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響，而蔡金土獨子蔡柏毅很早就進入公司工作，目前擔任禾聯碩副董事長。

根據《中時》報導，禾聯碩主管情緒低落表示，在員工的眼中，蔡董是台灣家電業第一傳奇人物。而其子蔡柏毅也承襲父親特質，是公司研發頭、點子王，如今能在智慧家電占有一席之地，其功不可没。

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據了解，蔡金土從台北市通化街電器行起家，雲林出生的蔡金土年紀在61-70歲之間，為澳洲南昆士南大學(USQ) MBA畢業，據禾聯碩官網介紹，蔡金土於1978年在台北市通化街承接總雁電器行做為公司，為禾聯碩的前身，2002年聯碩光電成立，從事液晶顯示製造，2004年以自有品牌「HERAN」開始銷售，2009年8月正式更名為禾聯碩股份有限公司。

禾聯商品也以內建卡拉OK顯示器、內建監控功能顯示器、內建可以錄影功能之顯示器聞名，與市場競爭者做出區隔，為國內知名家電品牌廠商之一，而禾聯2008年推出「無邊視界系列」、全國第一台卡拉OK液晶顯示器時，還找來金曲歌后謝金燕代言，廣告令人印象深刻，更在巿場上一炮而紅。

蔡金土不斷有新穎的創意，推出高CP值家電，以親民價格的分離式冷氣機切入市場。除此之外，他還帶領公司自主研發開放平台安卓智慧聯網電視HERTV等，後來還跨足不動產業，將智慧家電應用在建案上。

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