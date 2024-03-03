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社會 社會焦點 保障人權

干卓萬十三連峰女山友摔斷左手　空勤直升機吊掛送醫

▲山友戴姓中年女子於干卓萬十三連峰摔傷，獲空勤直升機吊掛救援送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲山友戴姓中年女子於干卓萬十三連峰摔傷，獲空勤直升機吊掛救援送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

山友戴姓女子於228和平紀念日隨一行3人登山隊伍入山攀登南三橫斷東郡山，2日下午行經干卓萬13-14連峰時不慎摔落邊坡，左手疑似骨折、無法行動；南投縣消防局獲報立即派遣2組地面人員挺進，空勤直升機今天早上也出動吊掛成功，將戴女送醫治療，化解一場虛驚。

南投縣消防局指出，昨日下午2時51分獲報得知，該登山隊伍於2月28日自萬大林道入山，原預計3日自武界下山，但戴姓女子因摔傷左手、疑似骨折，無法拉繩，故報案請求救援；消防局第三大隊共出勤信義、玉山、仁愛3分隊的5名警消、1名義消及1名林保署人員，共計7員、分為2組人員前往救援。

▲山友戴姓中年女子於干卓萬十三連峰摔傷，獲空勤直升機吊掛救援送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局表示，第一組3名地面人員於2日晚間紮營於栗栖霸營地，今早拔營後挺進馳援，第二組4名人員昨晚紮營日月潭，原預計今日上午於日月潭九龍口搭機卸載卓社大山附近，再步行救援；空勤直昇機則於今早7時起飛，先前往事故點空勘及嘗試吊掛，7時30分順利完成傷者吊掛勤務，並於8時10分降落台中清泉崗機場，由救護車後送沙鹿光田醫院。

▲山友戴姓中年女子於干卓萬十三連峰摔傷，獲空勤直升機吊掛救援送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局呼籲山友，冬季山區氣候不定，路面易結冰溼滑，應備足充份裝備再登山，並且應結伴而行，以免發生意外。

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