72萬網紅教1招「霸佔YouBike」！北市交通局長怒：浪費社會資源

▲YouBike在熱門時段常常一車難求。（示意圖／記者崔至雲攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台北市長蔣萬安近日兌現選前政見，恢復YouBike前30分鐘免費的政策，不過尖峰時段熱門站點常常一車難求。YouTuber鍾佳播就分享，如果站點只剩下一輛單車，但一段時間後還想繼續騎，就可以把坐墊往後轉，假裝是故障車輛。對此，北市交通局長謝銘鴻怒轟，「浪費社會資源的壞榜樣！」

擁有72.6萬訂閱的YouTube頻道「反正我很閒」，其中成員鍾佳播受到許多粉絲喜愛，也經常在IG分享日常。昨（1）日他發布短影音，教大家一個生活小知識，內容指出騎YouBike常常遇到還車站只剩下1輛車的狀況，如果晚點還想騎車，但擔心被別人騎走的話，就可以把椅子往後轉，這樣就不會有人借這台車了，過一段時間後，自行車確實還在原位。

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不過影片曝光就有不少人砲轟，「反轉坐墊是約定成俗的標記，代表這台車故障，你這樣濫用這個標記是在破壞社會的互信，到時候害大家每台車都要檢查有沒有故障」、「這真的不ok，社會的信任與良善不該被這樣濫用」、「不要濫用大家的公德心好嗎」、「已經有16萬次播放了，不知道會造成多大的傷害」、「公共財不是這樣濫用的，良心勒」、「座墊後轉是一種默契與信任，而不是為了佔便宜，這種行為真的不妥當」。

北市交通局長謝銘鴻也在臉書轉發影片，批評「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明！浪費社會資源的壞榜樣！嚴厲譴責」。

事實上，在YouBike官網上也有提醒，騎車前除了確認煞車功能、胎壓、車燈功能，以及調整坐墊高度之外，如果遇到坐墊反轉的單車就不要租借，因為代表此輛故障待修，若發現車輛故障，也可以將坐墊調最低後反轉，並致電客服人員前往維修。