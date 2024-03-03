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「白玫瑰女屍」殺人犯假釋　愛上觀護人瘋狂追求騷擾...又被判刑

▲▼ 情書,手寫信,信件 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲梁男假釋出獄後，愛上輔導他的女觀護人，數次寫情書追求對方，被依違反跟騷法判刑4月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

2008年台中「白玫瑰女屍命案」震驚社會，男子梁又山因不滿被分手，竟將女友載到大肚山望高寮持刀殺害，並在頭七時買了一束白玫瑰重回現場弔唁，尚未乾枯的花束成為破案關鍵。梁男被依殺人罪判刑16年，他2020年假釋出獄後，竟愛上輔導他的女觀護人小雯（化名），不斷寫情書騷擾對方，令女方心生畏懼，台中地院審理後，依違反跟蹤騷擾罪，處徒刑4月得易科罰金，可上訴。

判決指出，現年51歲的梁男假釋出獄後，愛上輔導他的觀護人小雯，2021年11月至2023年4月間，多次向心理師、就業輔導員訴說對小雯的愛慕之情，台中地檢署得知後，將梁男安排給其他觀護人輔導，梁男因見不到女方，竟將情書改寄到中檢觀護人室，並指名由小雯簽收，令小雯不堪其擾，中檢因而以書面命令、發函告誡梁男不得再有不當追求小雯的行為，但梁男仍不罷休，持續寄信騷擾小雯，令她心生畏懼，且足以影響日常生活。

台中地院審理認為，梁男假釋出獄後，現在工廠擔任作業員，但他卻不知悔改，不但竊取他人財物共4700元，還不知自我克制情緒及理性尊重他人，騷擾觀護人小雯，顯見其自我控制能力甚差，漠視法律規範，依犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；竊盜部分，依竊盜罪，處罰金8萬元，可易服勞役，全案可上訴。

梁又山2008年7月間因不滿女友提出分手，竟以歸還手機為由約對方到望高寮，他原本想藉此挽回戀情，沒想到發生激烈爭吵，他一怒之下拿出隨身攜帶的水果刀行凶，犯下大錯後，他因良心不安。在張女頭七那天，買白色玫瑰回案發現場放在遺體旁祭拜，還向花店老闆娘表示「送給女朋友最後的禮物」，成為破案關鍵，最終梁男被依殺人罪判刑16年，2020年7月獲假釋、交付保護管束。

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