起底泰國「少爺」槍擊案主嫌　曾行賄殯儀館員工遭判刑

▲台灣通緝犯石茂強(左)在泰國遭槍殺棄屍，泰警正鎖定追查王綋騰等嫌犯。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

記者劉昌松／台北報導

通緝犯「少爺」石茂強潛逃出境後，25日在泰國曼谷疑因毒品交易糾紛遭槍殺，目前泰警已與台灣檢警取得聯繫，追查4名涉案台籍人士，其中已返台的周昱帆被台北地院裁定30萬元交保，仍在逃亡中的主嫌之一王綋騰，遭起底早在2013年間，就因涉嫌台北市第二殯儀館貪瀆案，被依不違背職無行賄罪，判刑1年，緩刑2年確定。

泰國警方在25日獲報，曼谷機場附近的廢棄餐廳內發現男屍，經台灣刑事局取得生物跡證比對，確認死者為涉及強盜、毒品等多項案件遭通緝的「少爺」石茂強，泰警並追查懷疑，石男是在當天凌晨，在王綋騰的曼谷住處遭槍殺。

因王綋騰本身在曼谷經營合法的大麻店，相關現場又找到1個塑膠袋，裝著約半公斤重的非法毒品K他命，懷疑全案疑與毒品交易糾紛有關，並鎖定王綋騰與小弟周昱帆等4名台籍男子，與1名幫忙租屋的泰籍女子。

▲王綋騰曾因行賄殯葬處員工遭判緩刑。（圖／翻攝網路）

其中被疑為槍擊案主嫌的王綋騰，原本是台北市慈關生命事業公司員工，從事殯葬業，為了確保家屬委託辦理後事順利，在殯儀館以每位亡者入殮1千元的代價，塞紅包給殯儀館員工，台北地檢署在2021年間依《貪污治罪條例》起訴19名台北市第二殯儀館員工和殯葬業者。

其中王綋騰因被拍到2012年9月3日中午左右，在二殯的志忠廳，塞錢給殯儀館值班班長，當庭向法官坦承犯行，王等4名業者都被依不違背職務交付賄賂罪，各判刑1年，緩刑2年，因未上訴而確定。

▲幫王綋騰在曼谷租屋的泰籍女子，在柬埔寨落網後已返回泰國。（圖／翻攝自YouTube）

這起貪瀆案件之後，王綋騰繼續在殯葬業服務，認識了新入行的周昱帆，安排周擔任司機幫忙處理事務，後來泰國在2022年開放低濃度醫療用大麻，王綋騰前往曼谷經營大麻店，並在2023年底把周昱帆找去幫忙顧店。

沒想到王、周25日從台灣再飛曼谷落地沒多久，就發生石茂強遭槍殺案，泰國警方已經掌握王男等3人越過邊境進入柬埔寨，正全力追緝中，獨自返台的周昱帆則經檢警訊問後，依殺人等罪向法院聲押禁見，法官裁定30萬元交保並限制出境、出海及限制住居。