不滿遭催討3萬元　竟當場行刑式槍殺債主！又暴走亂開槍

▲趙姓男子在超商外槍殺賭場同事，遭判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

台中市男子趙子穩，2022年初與曾在賭場工作的同事在超商外喝咖啡閒聊，疑似不滿同事向他催討三萬元債務，竟趁著對方看手機時，持槍朝對方行刑式轟頭，行刑式殺害對方。趙男之後逃亡時又持槍在路上亂開一槍。最高法院審理後，將趙男判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

判決指出，趙男（54歲）曾有殺人未遂前科，他原本跟隨蔡姓角頭經營賭場，蔡姓角頭也找了自己的林姓堂弟，在賭場中工作，趙男因此跟林姓男子熟識。但趙男自己好賭，經營賭場近30年沒有賺得財富，反而因為賭博而積欠數百萬元賭債，壓力大到要吃安眠藥入睡。

對於境遇不好，趙男怪罪蔡姓角頭積欠薪資以及大筆賭場紅利，自2021年10月開始，向蔡姓角頭催討，但蔡姓角頭置之不理。趙男因此遷怒林男；另外也懷疑林男曾經指認自己的胞兄吸毒，新仇舊恨之下，萌生殺意。趙男於是在2022年1月底，約出林男到超商喝咖啡閒聊。閒談中，林男隨口向趙男催討三萬元債務。

之後趙男趁著林男低頭刷手機時，站起身來，走到林男背後，持槍朝林男轟頭一槍，倒地後再補一槍，當場殺害林男。趙男隨後開車逃亡，又向附近的租車行開槍。趙男主動撥打電話給電視台記者，宣稱自己要受訪，記者勸他投案但趙男拒絕，雙方約定臺中市中區綠川西街東協廣場某處頂樓見面受訪，警方佯裝記者，當場逮捕趙男。檢方提起公訴。

一二審法院均認定趙男犯下殺人、恐嚇危害安全等罪，也均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。其中二審高等法院台中分院指出，趙男光天化日下，在超商外行刑式開槍，固然駭人聽聞；但深入了解後發現是賭場恩怨，且綜觀本案之犯罪情狀也稱不上是「情節最重大之罪」，不足以判處死刑，因此維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。