　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

▲▼管碧玲 海洋委員會主委 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院內政委員會下周一邀請海委會主委管碧玲赴立院進行專案報告，但管碧玲卻對報告名稱不滿而自行修改報告名稱。資深媒體人黃揚明2日透露，如果民進黨政府官員對報告名稱有意見，可由黨籍立委在內政委員會表達意見或提出修改建議，若朝野有共識，自然可以修改，但管碧玲自訂專案報告名稱的抗議舉措，是絕對失格的做法。

黃揚明今日在臉書發文表示，2014年3月23日行政院流血驅離事件發生後，立法院內政委員會召委陳其邁在立院被佔領期間的3月26日，邀內政部長、警政署長等官員到會針對「3月18日至今反服貿學運活動之立法院警力維安勤務檢討」、「3月24日清晨警方於行政院強勢驅離學生導致流血衝突事件」進行專題報告。

黃揚明提及，這場會議僅5位在野黨內政委員會立委出席，國民黨立委則是全數拒絕出席，但仍達法定人數而召開。時任民進黨團總召柯建銘等人在這場會議中提案，無異議通過成立「行政院鎮壓反服貿學運真相調閱專案小組」。

黃揚明指出，當時行政院與國民黨都不接受這樣的調閱小組名稱，但行政部門送到立法院的報告仍然依立法院的要求名稱提交。時任國民黨內政委員會立委邱文彥也只在太陽花學運退場後，以及在4月18日的總質詢中表達他對「鎮壓」字眼的不滿；然而，即使國民黨當時擁有絕對席次優勢，也並未翻案。

黃揚明表示，立法院有立法院的權責，若民進黨政府官員對報告名稱有意見，可由黨籍立委在內政委員會表達意見或提出修改建議，若朝野有共識，自然可以修改。立法院與行政院當然不是什麼上對下關係，但管碧玲自訂專案報告名稱的抗議舉措，是絕對失格的做法，很難理解她曾是政治學者、五屆立委，卻以如此方式處置，真的是「有管也不靈」。

ET快訊
台中再爆蘇丹紅流市面　多家火鍋、燒肉名店遭殃
扯！26歲「懷孕4寶媽」偽造連署書　為換6千元安非他命
瘋搶巨人限量商品！大巨蛋場面混亂　有人滑倒還爭吵
快訊／蘇丹紅連環爆！　保欣負責人遭羈押禁見
男星借錢養家！方文琳火速匯5萬「看新聞才知真相」氣炸
搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」　大一免學雜費
罕見畫面！大白鯊遭虎鯨「開膛取肝」　科學家目睹太震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信報警　網看歪樓：支持羅志祥提告

翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

黃捷收到羞辱信「羅智強寫成羅志祥」　準備報警：敬告有心者勿再犯

快訊／藍委收恐嚇信「要炸韓國瑜」　立院：加強巡邏與安檢

「中配福利比外配好」！藍白縮短中配入籍時間　黃捷：其心可議

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

人民至上！翁曉玲不顧反彈　 立委代表人民：我講了該講的話

快訊／收恐嚇訊息「要炸立法院、韓國瑜」　羅智強：已報案

吳思瑤稱「總統任命基金會執行長」　王鴻薇轟：架空董事會同意權

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信報警　網看歪樓：支持羅志祥提告

翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

黃捷收到羞辱信「羅智強寫成羅志祥」　準備報警：敬告有心者勿再犯

快訊／藍委收恐嚇信「要炸韓國瑜」　立院：加強巡邏與安檢

「中配福利比外配好」！藍白縮短中配入籍時間　黃捷：其心可議

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

人民至上！翁曉玲不顧反彈　 立委代表人民：我講了該講的話

快訊／收恐嚇訊息「要炸立法院、韓國瑜」　羅智強：已報案

吳思瑤稱「總統任命基金會執行長」　王鴻薇轟：架空董事會同意權

巨人來台交流戰無延長賽　不限制投球時間

立委羅智強收恐嚇「揚言炸立院」　北市警調查：疑來自境外IP

網傳青海大壩潰堤　陸官媒：有洪水但無人傷亡

台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

當伴娘太累躺新娘床！夏乙薇觸禁忌被罵翻　命理師：被認為來篡位

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

偽造20份連署書！換6千元安非他命　超扯懷孕4寶媽下場曝　

快訊／巨人戰兄弟打序出爐　岡本和真、坂本勇人連線

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

政治熱門新聞

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

特勤少將謝靜華已婚還當街醉吻女子　遭記兩大過列汰除對象

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

快訊／總統府憲兵開槍自殺　憲指部：派員協助家屬處理相關事宜

幕後／召委藍白合如「2026版」六點協議　綠新兵挫在等、老將見招拆招

快訊／收恐嚇訊息「要炸立法院、韓國瑜」　羅智強：已報案

快訊／曾任3屆議員！「國策顧問」張甲長病逝　享壽80歲

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

管碧玲篡改立院專報名稱！周萬來也傻眼　國民黨團要求道歉

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

藍委嗆「質詢是上對下」　游錫堃也驚訝：從政42年第一次聽到

快訊／網傳總統府前自戕憲兵是「被殺」　憲指部回應了

更多熱門

相關新聞

管碧玲篡改立院專報名稱！周萬來也傻眼　國民黨團要求道歉

管碧玲篡改立院專報名稱！周萬來也傻眼　國民黨團要求道歉

針對陸船翻覆釀2人死亡事件，立法院內政委員會下周一邀請海委會主委管碧玲來進行專案報告，但管碧玲卻對報告名稱不滿，並自行修改報告名稱直接送進立法院，引發藍委一片譁然。身為內政委員會的藍委牛煦庭不滿表示，民進黨行政傲慢已經不是第一次，根本藐視國會；國民黨團書記長洪孟楷也說，黨團周一絕對會有動作，管碧玲要為不尊重立法權的行為向全民道歉。

管碧玲PO文轟陸船翻覆案專報名稱　藍委轟：態度傲慢、藐視國會

管碧玲PO文轟陸船翻覆案專報名稱　藍委轟：態度傲慢、藐視國會

專案報告名稱源自海巡署？　高金素梅轟管碧玲：先刮刮自己鬍子

專案報告名稱源自海巡署？　高金素梅轟管碧玲：先刮刮自己鬍子

管碧玲：陸船翻覆案雙方各有版本　「協商談判收攏中」

管碧玲：陸船翻覆案雙方各有版本　「協商談判收攏中」

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

關鍵字：

管碧玲黃揚明內政委員會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公驟逝…許雅鈞悲痛發聲！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面