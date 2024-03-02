管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院內政委員會下周一邀請海委會主委管碧玲赴立院進行專案報告，但管碧玲卻對報告名稱不滿而自行修改報告名稱。資深媒體人黃揚明2日透露，如果民進黨政府官員對報告名稱有意見，可由黨籍立委在內政委員會表達意見或提出修改建議，若朝野有共識，自然可以修改，但管碧玲自訂專案報告名稱的抗議舉措，是絕對失格的做法。

黃揚明今日在臉書發文表示，2014年3月23日行政院流血驅離事件發生後，立法院內政委員會召委陳其邁在立院被佔領期間的3月26日，邀內政部長、警政署長等官員到會針對「3月18日至今反服貿學運活動之立法院警力維安勤務檢討」、「3月24日清晨警方於行政院強勢驅離學生導致流血衝突事件」進行專題報告。

黃揚明提及，這場會議僅5位在野黨內政委員會立委出席，國民黨立委則是全數拒絕出席，但仍達法定人數而召開。時任民進黨團總召柯建銘等人在這場會議中提案，無異議通過成立「行政院鎮壓反服貿學運真相調閱專案小組」。

黃揚明指出，當時行政院與國民黨都不接受這樣的調閱小組名稱，但行政部門送到立法院的報告仍然依立法院的要求名稱提交。時任國民黨內政委員會立委邱文彥也只在太陽花學運退場後，以及在4月18日的總質詢中表達他對「鎮壓」字眼的不滿；然而，即使國民黨當時擁有絕對席次優勢，也並未翻案。

黃揚明表示，立法院有立法院的權責，若民進黨政府官員對報告名稱有意見，可由黨籍立委在內政委員會表達意見或提出修改建議，若朝野有共識，自然可以修改。立法院與行政院當然不是什麼上對下關係，但管碧玲自訂專案報告名稱的抗議舉措，是絕對失格的做法，很難理解她曾是政治學者、五屆立委，卻以如此方式處置，真的是「有管也不靈」。