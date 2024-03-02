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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管碧玲篡改立院專報名稱！周萬來也傻眼　國民黨團怒轟傲慢、要求道歉

▲▼管碧玲堵訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲管碧玲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

針對陸船翻覆釀2人死亡事件，立法院內政委員會下周一邀請海委會主委管碧玲來進行專案報告，但管碧玲卻對報告名稱不滿，並自行修改報告名稱直接送進立法院，引發藍委一片譁然。身為內政委員會的藍委牛煦庭不滿表示，民進黨行政傲慢已經不是第一次，根本藐視國會；國民黨團書記長洪孟楷也說，黨團周一絕對會有動作，管碧玲要為不尊重立法權的行為向全民道歉。

根據立法院內政委員會召委高金素梅所排定的議程顯示，下周一議程為「邀請海洋委員會主任委員、大陸委員會主任委員、國防部及海軍司令部參謀長就『金門撞船案：翻船執法過程及後續處理』進行專題報告，並備質詢」。管碧玲卻在臉書表示不接受專案報告名稱，並將名稱改成「海洋委員會海巡署針對民國113年2月14日取締大陸籍快艇事故案專案報告」，該份報告也未經該會委員會同意直接送進立法院。

國民黨立委許宇甄表示，管碧玲對於題目有意見，沒有跟委員會溝通，就自己在臉書表達對這件事的不滿，完全是傲慢的態度，藐視國會，她會在3月4日譴責。最重要是，這個名稱是2月22日海巡署的記者會所公佈的名稱，這件事情再度顯示，管碧玲再度打臉管碧玲，該事件沒有解決，是不是就是因為管碧玲的主觀意識，讓這件事情一直沒法回歸真相、釐清重點，獲得圓滿的解決。

國民黨團首席副書記長林思銘也轟，管碧玲就是倚老賣老，以為自己當過立委就可以很驕傲，可以不尊重國會，怎麼可以竄改召委報告內容？態度極為傲慢，黨團週一一定會表達該有的態度。

牛煦庭也說，民進黨行政傲慢已經不是第一次，好像是他們說的算，完全沒有接受民意，以為立法院是他們的「立法局」，不尊重國會的態度令人厭惡，他們這樣的做法是要討好深綠選民嗎？完全不顧憲政倫理，未來一定不會放棄任何質詢的機會。

針對管碧玲言論，洪孟楷也說，昨天為此請教過立法院秘書長周萬來，周也說管的行為他前所未聞，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，根本是嚴重藐視國會，行政權完全侵犯立法權，所以周一絕對會有動作，管碧玲要為不尊重立法權的行為向全民道歉。

據了解，國民黨團也擬了一份提案，內容提及，管碧玲對於召委排定的「金門撞船案」專報不思溝通，卻逕自對外發文「不接受內政委員會專題報告名稱」，並擅自更改書面報告名稱，態度傲慢囂張，完全不尊重召委排案權，因此對於管碧玲嚴重藐視國會之行徑應予嚴厲譴責，並要求公開道歉，以維護國會尊嚴。

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