「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

▲總裁點²頭首家旗艦店為了迎接3月4日的正式開幕，2日特別邀請台南地主棒球隊「統一獅外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

總裁點²頭首家旗艦店為了迎接3月4日的正式開幕，2日特別邀請台南地主棒球隊「統一獅外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可共襄盛舉，並推出活動當天限定飲品套組舉行「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」。

疫情時代脫離風暴，景氣逐漸回穩，但慈善機構及弱勢團體依然身處寒冬，總裁點²頭的總裁創辦人不忘「取之於社會，用之於社會」的初心，將開幕活動的慶典結合了社會公益，捐贈活動當天的營業額給台南市社會局。

除此之外，這個活動最重要的根本是結合了慈善公益。富有愛心的商家總裁創辦人，考量到現今社會需要援助，更是參與了台南市社會局連結台南市四大超商辦理愛心餐食補給站計畫，結合響應企業社會責任，將當天限定飲品套組的總營業額撥款捐贈給臺南市政府社會局，使這場活動不僅是一場慶祝，更是一場慈善公益的盛會。

此計畫的服務對象為台南市之弱勢家庭（包括兒少保護、高風險、失業、經濟弱勢邊緣或有其他急難事由之家庭）中，現就讀國中、小之兒童及少年，經社工員評估有需求者。秉持著再餓不能餓孩子、再苦不能苦孩子，補充其寒暑假期間之餐食基本需求，以維護弱勢兒童少年身心健康。更希望此舉能起到拋磚引玉的作用，鼓勵各方團體紛紛加入公益的行列！