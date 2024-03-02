快訊／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

▲總統府一名執勤的古姓憲兵人員開槍自戕亡。（圖／記者陳家祥攝）
記者劉昌松、黃資真／台北報導
駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營的一名古姓上兵，於昨(1)日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，動機引發外界議論，今早檢察官於11時40分在馬偕醫院相驗完畢，認定死者舉槍自戕，頭部中彈，死因為「輕生」，家屬表示無意見，檢察官已發交遺體。至於動機，仍有待後續釐清。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營的一名古姓上兵，於昨(1)日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡，動機引發外界議論，今早檢察官於11時40分在馬偕醫院相驗完畢，認定死者舉槍自戕，頭部中彈，死因為「輕生」，家屬表示無意見，檢察官已發交遺體。至於動機，仍有待後續釐清。
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