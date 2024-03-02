快訊／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

總統府1日晚間驚傳槍響，駐守總統府的憲兵211營的古姓上兵在晚間9點36分時，在執行勤衛哨時開槍自戕，送醫搶救後宣告不治。而網路謠傳古姓上兵是遭到殺害，對此，憲兵指揮部今（2日）表示，單位已依「財務、家庭、健康、勤務、心理」等面向，針對肇因深入查證，網路謠傳古兵「被殺」等錯假訊息均非事實。